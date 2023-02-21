Дэвиду Харбору придется совмещать съемки в двух проектах

Забавно, что когда я начинал съёмки, я не хотел, чтобы сериал заканчивался. Это отличное шоу, даже если бы меня там не было. Сейчас прошло почти девять лет, и я думаю, что пора заканчивать. Да, это очень горько и грустно. Но мы все выросли, настало время покинуть это гнездо и попробовать что-то другое. Это горько, но точно пора заканчивать.