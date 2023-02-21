Дэвиду Харбору придется совмещать съемки в двух проектах
Американский актёр Дэвид Харбор сообщил о планах совместить съёмки сразу в двух крупных проектах летом этого года.
Речь о работе над пятым сезоном сериала «Очень странные дела» и возвращении к роли Красного Стража в супергеройском фильме «Громовержцы» от Marvel.
Актёру придётся постоянно ездить между двумя площадками, но сам Харбор уверяет, что готов к трудностям.
Продюсеры приложили немало усилий, чтобы всё получилось, но это означает, что мне придётся бегать туда-сюда между съёмками в Атланте, график просто безумный. Но вы же знаете, я молод и мужественен, поэтому считаю, что смогу это сделать. Это будет адское лето. Будет просто много работы, но я мотивирован — я делаю два замечательных проекта. Так что всё в порядке.
Харбор также пообещал, что финал Stranger Things получится по-настоящему классным, но считает, что сейчас пришло время завершить сериал.
Забавно, что когда я начинал съёмки, я не хотел, чтобы сериал заканчивался. Это отличное шоу, даже если бы меня там не было. Сейчас прошло почти девять лет, и я думаю, что пора заканчивать. Да, это очень горько и грустно. Но мы все выросли, настало время покинуть это гнездо и попробовать что-то другое. Это горько, но точно пора заканчивать.
Ожидается, что пятый сезон «Очень странных дел» станет финалом сериала. Съёмки начнутся весной этого года.