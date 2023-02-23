Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Продюсер Пригожин заступился за уволенную из "Современника" Лию Ахеджакову

Газета.Ruиещё 1

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» народную артистку России Лию Ахеджакову. В комменатрии сайту mk.ru он заявил, что 84-летнюю актрису следует вернуть в театр.

Продюсер Пригожин заступился за Ахеджакову
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Лия Ахеджакова, может, в чем-то неправа, но несправедливо и некрасиво лишать ее работы, — сказал Пригожин. — Она — взрослая женщина, актриса, которая радовала не одно поколение своим присутствием в фантастических фильмах. Она имеет право с чем-то не соглашаться».

Ранее Ахеджакова рассказала, что ей не показали письма зрителей с призывами о ее увольнении из «Современника», в котором она проработала 45 лет. По словам актрисы, руководство театра при закрытии спектаклей с ее участием ссылалось на жалобы зрителей. Но сама Ахеджакова писем не видела, а ее просьба показать их ей осталась проигнорирована.

Актеры,Лия Ахеджакова,Иосиф Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий