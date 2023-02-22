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31 минуту назад

В доме престарелых умерла "самая сексуальная женщина европейского кино" Надя Тиллер

Российская Газета

21 февраля в доме престарелых в Гамбурге скончалась Надя Тиллер, огромная звезда немецкоязычного кинематографа 50-60-х годов, признанная одной из самых сексуальных женщин кино тех лет - Тиллер конкурировала за этот титул с Софи Лорен.

Умерла "самая сексуальная женщина европейского кино"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Тиллер работала для малых и больших экранов и в театре, ее экранными партнерами были Габен, Бельмондо, Маре, Бриннер, Митчем, прочие величины. Актриса дважды становилась "Мисс Австрия" - в 1949 и 1951 годах.

На экранах - с конца 40-х, фильмография - весьма внушительна: фрау Келлер в "Босиком по мостовой" Швайгера, "Дети во тьме", "Лето самурая", "Место преступления", "Ангелы с опаленными крыльями", "Ватерлоо", "Блондин - приманка для убийцы", "Лулу", "Черная душа", "Будденброки" 1959-го, "Последнее лето", "Девица Розмари", более сотни других.

Обстоятельный некролог публикует портал News.at. Актриса ушла за месяц до своего 94-летия.

Надя Тиллер была замужем за актером Уолтером Гиллером - пара поженилась в 1965-м и являла собой поразительный пример верности. В 2004-м актеры переехали в дом престарелых. Гиллер умер в нем от рака в 2011-м.

Актеры,Надя Тиллер,Софи Лорен,
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