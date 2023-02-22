Лиа Томпсон опубликовала в своих соцсетях фото и видео со встречи с актерами, с которыми она снималась в трилогии "Назад в будущее"".
Снимки и видео актриса подписала лаконично: "Моя семья". В кадр попали Кристофер Ллойд, Майкл Дж. Фокс, Томас Ф. Уилсон и, конечно, сама Лиа Томпсон. Встреча прошла на форуме Fan Expo, который прошел Портленде.
Стоит отметить, что все четверо актеров каждый год принимают участие в Fan Expo, радуют поклонников селфи, а СМИ - неожиданными информационными поводами. Например, пять лет назад артисты нашли закусочную "У Биффа", и сделали вывод, что это отсылка к герою Томаса Ф.Уилсона, сыгравшего в трилогии Биффа Таннена.
Напомним, положивший начало трилогии фильм "Назад в будущее" вышел на экраны в 1985 году. При скромном бюджете в 19 миллионов долларов картина собрала в прокате 381 миллион, многие фразы и образы из фильма ушли в масс-культуру, а сама картина стала классикой для семейного просмотра.