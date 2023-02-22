Лиа Томпсон опубликовала в своих соцсетях фото и видео со встречи с актерами, с которыми она снималась в трилогии "Назад в будущее"".

Снимки и видео актриса подписала лаконично: "Моя семья". В кадр попали Кристофер Ллойд, Майкл Дж. Фокс, Томас Ф. Уилсон и, конечно, сама Лиа Томпсон. Встреча прошла на форуме Fan Expo, который прошел Портленде.

Стоит отметить, что все четверо актеров каждый год принимают участие в Fan Expo, радуют поклонников селфи, а СМИ - неожиданными информационными поводами. Например, пять лет назад артисты нашли закусочную "У Биффа", и сделали вывод, что это отсылка к герою Томаса Ф.Уилсона, сыгравшего в трилогии Биффа Таннена.