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1 час назад

«Была несколько капризной»: режиссер Бортко рассказал о работе с Ольгой Будиной

Газета.Ru

Режиссер Владимир Бортко признался, что получил удовольствие от работы с Будиной.

«Была несколько капризной»: Бортко — о работе с Будиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер Владимир Бортко в интервью «ФАН» назвал Ольгу Будину «замечательной актрисой» и заверил, что получил большое удовольствие от совместной работы над фильмом «Идиот».

«Замечательная актриса. Я получил большое удовольствие. Была несколько капризна, но ей это простительно: она очень красивая, поэтому может себе позволить», — подчеркнул Бортко.

В честь дня рождения актрисы режиссер пожелал ей счастья и здоровья, а также добра.

Ранее Ольга Будина раскритиковала фильм «Чебурашка» за навязывание ценностей Запада.

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