«Была несколько капризной»: Бортко — о работе с Будиной

Режиссер Владимир Бортко признался, что получил удовольствие от работы с Будиной.
Режиссер Владимир Бортко в интервью «ФАН» назвал Ольгу Будину «замечательной актрисой» и заверил, что получил большое удовольствие от совместной работы над фильмом «Идиот».
«Замечательная актриса. Я получил большое удовольствие. Была несколько капризна, но ей это простительно: она очень красивая, поэтому может себе позволить», — подчеркнул Бортко.
В честь дня рождения актрисы режиссер пожелал ей счастья и здоровья, а также добра.
Ранее Ольга Будина раскритиковала фильм «Чебурашка» за навязывание ценностей Запада.