Уинстэд присоединилась к Макгрегору в сериале о графе Ростове

Актриса Мэри Элизабет Уинстэд пополнила каст мини-сериала "Джентльмен в Москве" для Paramount+ и Showtime.
Выдуманного персонажа графа Ростова сыграет Юэн Макгрегор. Таким образом в сериале будет задействован семейный подряд.
Сценарий написан по книге Амора Тоулза, он рассказывает о некоем графе Александре Ростове. Большевики сначала хотели его казнить, но затем ссылают на чердак отеля "Метрополь", где он вынужден в заточении следить за происходящими вокруг бурными событиями. Впрочем, он сумел организовать интересную жизнь в стенах отеля, подружившись с персоналом.
Уинстэд сыграет Анну Урбанову, которую описывают как "гламурную, независимую и самодостаточную киноактрису, находящуюся на пике своей славы", передает Variety. Между героями вспыхивает страстный роман, полный, впрочем, взаимных подозрений.
Шоураннеры проекта - Бен Вэнстоун ("Последнее королевство", "Мерлин"), Том Харпер ("Война и мир", "Острые козырьки"), Ксавьер Маршан ("Наутилус", "Миссис Харрис едет в Париж").