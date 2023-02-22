Уинстэд присоединилась к Макгрегору в сериале о графе Ростове

Сценарий написан по книге Амора Тоулза, он рассказывает о некоем графе Александре Ростове. Большевики сначала хотели его казнить, но затем ссылают на чердак отеля "Метрополь", где он вынужден в заточении следить за происходящими вокруг бурными событиями. Впрочем, он сумел организовать интересную жизнь в стенах отеля, подружившись с персоналом.