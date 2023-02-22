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57 минут назад

Мэри Элизабет Уинстэд присоединилась к Юэну Макгрегору в сериале о графе Ростове

Российская Газета

Актриса Мэри Элизабет Уинстэд пополнила каст мини-сериала "Джентльмен в Москве" для Paramount+ и Showtime.

Уинстэд присоединилась к Макгрегору в сериале о графе Ростове
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Выдуманного персонажа графа Ростова сыграет Юэн Макгрегор. Таким образом в сериале будет задействован семейный подряд.

Сценарий написан по книге Амора Тоулза, он рассказывает о некоем графе Александре Ростове. Большевики сначала хотели его казнить, но затем ссылают на чердак отеля "Метрополь", где он вынужден в заточении следить за происходящими вокруг бурными событиями. Впрочем, он сумел организовать интересную жизнь в стенах отеля, подружившись с персоналом.

Уинстэд сыграет Анну Урбанову, которую описывают как "гламурную, независимую и самодостаточную киноактрису, находящуюся на пике своей славы", передает Variety. Между героями вспыхивает страстный роман, полный, впрочем, взаимных подозрений.

Шоураннеры проекта - Бен Вэнстоун ("Последнее королевство", "Мерлин"), Том Харпер ("Война и мир", "Острые козырьки"), Ксавьер Маршан ("Наутилус", "Миссис Харрис едет в Париж").

Актеры,Том Харпер,Мэри Уинстэд,Юэн Макгрегор,
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