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40 минут назад

Джесси Пинкмана из «Во все тяжкие» мог сыграть звезда сериала «Ты»

Чемпионат.com

Звезда сериала «Ты» Пенн Бэджли рассказал, что более 15 лет назад он почти получил одну из главных ролей в культовой многосерийной драме «Во все тяжкие».

Пинкмана из «Во все тяжкие» мог сыграть звезда сериала «Ты»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пенн признался, что он участвовал в прослушивании на роль Джесси Пинкмана. Эта роль в итоге досталась Аарону Полу. Бэджли пробовался на эту роль совсем юным — в возрасте 20 лет. Он отметил, что сценарий «Во все тяжкие» тогда его буквально поразил.

Мы с Аароном Полом пробовались на эту роль. На самом деле, это был лучший телевизионный сценарий, который я тогда читал. И я упустил эту историю.

Недавно Netflix выпустила первую половину четвёртого сезона сериала «Ты». По итогам первых дней стриминга шоу показало отличный старт. Всего за четыре дня его посмотрели в течение 92,07 млн часов.

Сериал «Ты» рассказывает о сталкере и серийном убийце по имени Джо Голдберг. Действие каждого сезона разворачивается в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В продолжении он сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы. Однако в городе начинает орудовать другой убийца, который охотится за высшими слоями общества и как будто знает что-то о прошлом Джо.

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