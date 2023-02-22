Звезда «Не родись красивой» рассказала о жизни в общежитии

«Ночами, когда освобождалась после работы, ездила на машине по тем улицам и мечтала о своем доме — смотрела по сторонам, параллельно шла стройка: я наблюдала, как растут этажи — первый, шестой, десятый, — и вдруг поняла, что хочу жить именно в этом доме. Он достроился — я много и тяжело работала и исполнила свою мечту. Выращивала свою мечту и как будто бы сама строила этот дом, периодически к нему приезжая. И вот я живу в том доме, который себе намечтала. Все тот же район "Октябрьская" — "Шаболовская" — "Университет"», — вспоминала актриса.