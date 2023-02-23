Никита Ефремов рассказал о детской травме из-за отца

Никита Ефремов сейчас успешный актер, у которого регулярно меняются роли в кино. Однако артисту приходится ходить к психологу, чтоб решить проблему. Например, Никита признался, что у него есть страдания по поводу того, что он что-то сделает не так.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Ефремов отметил, что он даже не хотел идти на интервью к Сергею Мезенцеву, так как считал, что он не такой смешной, как Евгений Чебатков. Возможно, такое отношение к себе самому складывалось из-за актерской династии, в которой жил Никита все детство. Напомним, сейчас отец Никиты Михаил Ефремов сидит в тюрьме. Он отбывает наказание в колонии уже почти три года.