Никита Ефремов рассказал о детской травме из-за отца

Никита Ефремов сейчас успешный актер, у которого регулярно меняются роли в кино. Однако артисту приходится ходить к психологу, чтоб решить проблему. Например, Никита признался, что у него есть страдания по поводу того, что он что-то сделает не так.
Ефремов отметил, что он даже не хотел идти на интервью к Сергею Мезенцеву, так как считал, что он не такой смешной, как Евгений Чебатков. Возможно, такое отношение к себе самому складывалось из-за актерской династии, в которой жил Никита все детство. Напомним, сейчас отец Никиты Михаил Ефремов сидит в тюрьме. Он отбывает наказание в колонии уже почти три года.
Стоит отметить, что Никита редко комментирует поступок Ефремова-старшего. Актер сел за руль в пьяном состоянии и стал виновником смертельной аварии, в которой пострадал человек. Некоторое время Ефремов отрицал свою вину, но в итоге не стал отбиваться и во всем сознался. Ефремов-младший часто переписывается с папой и надеется, что он благодаря тюрьме избавится от своих зависимостей.