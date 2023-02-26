Майкл Мэндо лишился работы в сериале Ридли Скотта за драку

Канадский актер кино и телевидения Майкл Мэндо, наибольшую известность которому принесла роль наркоторговца Начо Варга в сериале «Лучше звоните Солу», лишился работы в новом проекте Ридли Скотта Sinking Spring.
По данным The Hollywood Reporter, увольнение Мэндо стало следствием драки на съемках, в которой он принимал непосредственное участие. При этом какие-либо подробности инцидента не уточняются. Известно лишь, что Мэндо повздорил с кем-то из коллег на площадке.
Освободившееся место займет бразильский актер Вагнер Моура, известный широкому зрителю по роли Пабло Эскобара в сериале «Нарко» от стримингового сервиса Netflix.