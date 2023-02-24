Почему не складываются судьбы юных кинозвезд

На днях звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков оказался втянут в громкий скандал. Приёмная дочь бывшего актёра «Ералаша» заявила, что он – алкоголик и наркоман, превративший жизнь всей семьи в ад. Сам Михаил все обвинения опровергает. Однако примеров, когда во взрослой жизни юные звёзды экранов оказываются не у дел и катятся по наклонной, увы, предостаточно.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Сплошной «Ералаш»

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Звезда Миши Казакова зажглась в 14 лет благодаря «Ералашу», где он играл в основном добродушных толстячков.

Однако спустя два года – в 2005 м – будущая звезда «Папиных дочек» убил друга своей знакомой девушки Вики. Миша вмешался в ссору влюблённых и, защищая девушку, пырнул её ухажёра ножом в сердце. Парень моментально скончался, а в отношении несовершеннолетнего убийцы возбудили уголовное дело. Казакову светило до 15 лет. Однако через несколько месяцев уголовное дело переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны. А затем по причине примирения сторон и вовсе закрыли.

16-летний Михаил был отпущен из-под стражи и вновь продолжил сниматься в «Ералаше».

Съёмки в «Папиных дочках» превратили его во всенародного любимца. Однако актёрская карьера не задалась. Любимец зрителей перебрался в Тверь, где женился на давней подруге. Её трёхлетнюю дочь от первого брака Михаил принял как родную, спустя время у пары родился общий сын.

Два года назад стало известно, что Казаков сломал обе ноги, упав с пятого этажа. По его словам, искал место для эффектной фотосессии и сорвался. Однако злые языки судачили, что виной всему – пристрастие Михаила к выпивке.

На днях его приёмная дочь подтвердила эти подозрения. Она заявила журналистам, что звёздный отчим страдает алкоголизмом с наркоманией и что последние годы жизни с ним были настоящим кошмаром.

Жестокий возраст

Надо признать, что подобным образом сложились судьбы многих бывших малолетних звёзд. Подрастеряв с возрастом детскую непосредственность и обаяние, вчерашние кумиры стали неинтересны для режиссёров. Так, например, звезда «Неуловимых мстителей» Виктор Косых, начавший сниматься с 14 лет, повзрослев, перестал привлекать режиссёров. Он получал лишь незначительные роли. Самая заметная из них – бандит в «Холодном лете 53-го года».

В 61 год он умер в своей московской квартире от кровоизлияния в мозг. По словам соседей, Косых очень страдал из-за невостребованности в профессии и пытался утопить своё горе в вине.

Похожим образом сложилась судьба и Александра Кавалерова, прославившегося после роли Мамочки в «Республике ШКИД». Режиссёры наперебой приглашали юную звезду. Однако, повзрослев, он не смог найти себе места ни в кино, ни в театре. Невостребованность заливал выпивкой.

Последние годы жизни Кавалеров серьёзно болел, ходил с палочкой… Небольшой пенсии едва хватало на лекарства. Актёр даже написал письмо с просьбой о помощи Никите Михалкову. Но письмо нашли уже после его смерти. Умер Александр Кавалеров в одиночестве в Александровской больнице.

Судьба звезды культового фильма «Гостья из будущего» Алексея Фомкина сложилась ещё трагичнее.

В картину он, как и Миша Казаков, попал, имея опыт съёмок в «Ералаше». Обрушившаяся популярность вскружила голову юной знаменитости. В итоге он даже не получил школьного аттестата.

После армии его взяли было во МХАТ им. Горького. Но очень быстро уволили из-за постоянных прогулов. Бывший кумир советских школьников устроился на стройку маляром. Потом перебрался в деревню, женился.

В 1996 году накануне 23 февраля Фомкин, отметив праздник с друзьями, угорел в бане. Ему было всего 27 лет.

И уж совсем драматично сложилась судьба Сергея Шевкуненко, навсегда оставшегося для многих Мишей Поляковым из «Кортика» и «Бронзовой птицы».

В 76 м году он схлопотал год тюрьмы за драку. Освободившись, устроился на «Мосфильм» осветителем. Но вскоре получил ещё четыре года за кражу из студийного буфета. Последующие десять с лишним лет экранный пример для школьников провёл за решёткой.

В 1994 году Шевкуненко уже ходил в уголовных авторитетах. Его «бригада» занималась рэкетом, похищением заложников, угоном автомобилей, торговлей наркотиками и махинациями в сфере приватизации жилья. Конец криминальной карьере бывшей звезды положили несколько выстрелов киллера…

Другим путём

Однако большинство знаменитых детишек, свыкнувшись с мыслью, что гениальных актёров из них не получится, сумели найти себя в других профессиях.

После выхода фильма «Приключения Буратино» исполнитель главной роли Дима Иосифов поступил во ВГИК на курс Алексея Баталова. Однако актёрская карьера его не привлекала, и тогда Иосифов занялся режиссурой. Снимал рекламу, сериалы, телешоу.

С женой Натальей он познакомился ещё в юности. С тех пор они вместе более 30 лет. Вырастили трёх сыновей.

…В конце 70 х годов пятилетнего Федю Стукова буквально разрывали на части все киностудии Советского Союза – «Родня», «Пеппи Длинныйчулок», «Остров сокровищ». Многие сценарии создавались специально под него. Роль Тома Сойера принесла ему знаменитость и за пределами страны. А потом Стуков исчез с экранов. Вновь публика встретилась со своим любимцем в сериале «Петербургские тайны» – рыжие кудряшки выпрямились и изрядно поредели, сам Федя вырос и пополнел.

Теперь Стуков увлечён телевидением, участвует в съёмках сериалов «Ивановы-Ивановы», «Физрук», «Дылды».

…Егор Дружинин, сыгравший сорванца Васечкина, после института несколько лет жил в Америке, где вместе с женой танцевал в данс-квинтете комедийного клуба «Канотье».

Вернувшись в Россию, работал в ресторане, ставил танцы в клипах многих эстрадных звёзд, танцевал в мюзикле «Чикаго». Широкая публика вновь обрела своего любимца после участия в «Фабрике звёзд», где лишившийся своих чёрных кудрей Егор учил танцевать юных фабрикантов.

Сегодня Дружинин буквально нарасхват. Он один из наставников популярного шоу «Танцы», работает хореографом в театрах, преподаёт.

А вот его партнёр Дима Барков, сыгравший Петрова, с творчеством решил завязать и сейчас занимается в Питере бизнесом.

Некоторые же юные знаменитости даже не стали испытывать судьбу и с самого начала отказались от актёрской карьеры.

Так, например, ушла из профессии юная звёздочка советского кино Рита Сергеечева. В детстве она переиграла громадное количество маленьких девочек с сильным характером – «Капитан», «Странные взрослые», «Четвёртая высота»… Заканчивала школу Рита уже известной актрисой. Но на этом её роман со славой, пожалуй, и завершился.

После того как она выросла из образа сильной девочки, режиссёры утратили к ней интерес. Снявшись всего в паре картин, Сергеечева решительно покончила с актёрством. Окончила медуниверситет, работала врачом скорой помощи.

Наталья Гусева после успеха «Гостьи из будущего», где она сыграла Алису, снялась ещё в трёх картинах. Но ни одна из них и близко не подошла к успеху первой. От предложения сняться в картине «Авария – дочь мента» она отказалась сама, из-за обилия сцен насилия в сценарии. После чего поступила в институт тонкой химической технологии, занялась микробиологией, вышла замуж, родила дочь.

В 2013 году она вышла замуж второй раз – за арт-директора «Русфонда» Сергея Амбиндера, которому родила дочь.

Не захотела связывать свою судьбу с актёрством и Татьяна Проценко, прославившаяся ролью Мальвины. Возможно, тому способствовала травма головы, из-за которой юная звезда была вынуждена отказаться от съёмок в фильме о Красной Шапочке. В итоге роль досталась Яне Поплавской.

После школы Татьяна окончила киноведческое отделение ВГИКа, потом Литературный институт. Работала редактором, писала стихи. Вместе с мужем – актёром Алексеем Войтюком (широкой публике известен по роли царевича в фильме «После дождичка в четверг») воспитывала двоих детей.

Именно их любовь и помогала Татьяне бороться с раком последние три года её жизни…

…Сам Михаил Казаков решительно отвергает все обвинения в свой адрес. По его словам, жена просто не захотела жить с инвалидом и нашла себе другого мужчину.