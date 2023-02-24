Дженну Ортегу и Зендею номинировали на Премию Гильдии киноактёров США

20-летнюю актрису Дженну Ортегу номинировали на Премию Гильдии киноактёров США за роль в сериале «Уэнсдей». Её коллега Зендея тоже поборется за эту премию — девушку представили в номинации «Лучшая женская роль» за сериал «Эйфория».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Дженна Ортега вместе с Джейсоном Бейтманом, Джеффом Бриджесом и Зендеей, а также с обладательницей премии «Оскар» Обри Плазой и другими станет соведущей ивента. Кроме того, многие ведущие тоже представлены в различных номинациях.

29-я ежегодная Премия Гильдии киноактёров США пройдёт 26 февраля.