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2 часа назад

Дженну Ортегу и Зендею номинировали на Премию Гильдии киноактёров США

Чемпионат.com

20-летнюю актрису Дженну Ортегу номинировали на Премию Гильдии киноактёров США за роль в сериале «Уэнсдей». Её коллега Зендея тоже поборется за эту премию — девушку представили в номинации «Лучшая женская роль» за сериал «Эйфория».

Дженну Ортегу и Зендею номинировали на Премию Гильдии киноактёров США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дженна Ортега вместе с Джейсоном Бейтманом, Джеффом Бриджесом и Зендеей, а также с обладательницей премии «Оскар» Обри Плазой и другими станет соведущей ивента. Кроме того, многие ведущие тоже представлены в различных номинациях.

29-я ежегодная Премия Гильдии киноактёров США пройдёт 26 февраля.

На днях стало известно, что Дженна Ортега и сериал «Уэнсдей» получили номинации Critic Choise Super Awards. Подростковый сериал от Netflix номинирован в категориях «Лучший хоррор-сериал» и «Лучший мини-сериал», а Дженна представлена в номинации «Лучшая женская роль в хоррор-сериале, мини-сериале или телефильме».

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