Уехавший за океан Андрей Бурковский вышел на связь

«Абсолютно никакого значения нет, что за картинка будет сейчас здесь или что за текст я напишу. Всё равно скоро в комменты набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова. А кто-то будет всерьез с ними спорить и что-то доказывать. А кто-то просто скажет «Ты классный». А кто-то напишет: «Ты что? Ты же наш, сибиряк». Или «Pochemu pishesh na Аngliskom». Много-много вариантов. Вывод — мне всё равно! Поэтому вот такая старая счастливая фотография из другого мира. Как бы из сказки. А в сказке всегда всё очень понятно и просто, добро побеждает зло, яйцо разбивается, иголка ломается, а дурак и принцесса живут долго и счастливо», — пишет Бурковский.