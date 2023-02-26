Уехавший за океан Андрей Бурковский вышел на связь

В конце прошлого года Андрей Бурковский со своей семьей перебрался в США.
Оригинальные золотые серьги с разноцветными сапфирами.
Андрей Бурковский, получивший известность в России, в конце прошлого года решил сменить место жительства. Со своей семьей, женой и двумя детьми, актер перебрался в США. Они решили обосноваться в Лос-Анджелесе. В связи с нынешней политической обстановкой в мире, к переезду актера публика отнеслась неоднозначно. Кто-то похвалил Бурковского за то, что он развивается и меняет свою жизнь к лучшему. Но нашлись и те, кто осудил российского артиста. На днях Андрей опубликовал фотографию с семьей и домашним любимцем Рики. Но подпись к снимку была вовсе не о питомце.
«Абсолютно никакого значения нет, что за картинка будет сейчас здесь или что за текст я напишу. Всё равно скоро в комменты набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова. А кто-то будет всерьез с ними спорить и что-то доказывать. А кто-то просто скажет «Ты классный». А кто-то напишет: «Ты что? Ты же наш, сибиряк». Или «Pochemu pishesh na Аngliskom». Много-много вариантов. Вывод — мне всё равно! Поэтому вот такая старая счастливая фотография из другого мира. Как бы из сказки. А в сказке всегда всё очень понятно и просто, добро побеждает зло, яйцо разбивается, иголка ломается, а дурак и принцесса живут долго и счастливо», — пишет Бурковский.
Коллеги по цеху поддержали артиста. Среди них оказались: Марина Зудина, Аглая Тарасова, Дмитрий Лысенков и другие.
Напомним, что Андрей Бурковский уже 14 лет женат на Ольге, которая родила ему двоих детей: Максима и Алису.
Фото: социальные сети.