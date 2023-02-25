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1 час назад

Скончался актер из «Полосатого рейса» и «Собаки Баскервилей» Олег Белов

Диана Товсепова

Советский и российской актер кино Олег Белов скончался на 89 году жизни. Об этом сообщается на сайте санкт-петербургской организации «Союз кинематографистов России».

Скончался актер из «Полосатого рейса» и «Собаки Баскервилей» Олег Белов
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Артист Олег Белов ушел из жизни 16 февраля в Санкт-Петербурге. Обстоятельства смерти неизвестны.

Олег Белов родился в Новосибирске в 1934 году и начинал свой путь в карьере как танцовщик. Он исполнял чечетку и играл на музыкальных инстурментах. Белов закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а затем играл в театре, снимался на "Ленфильме", был певцом и актером озвучания.

Зритель знает Олега Белова по ролям в культовых кинокартинах: «Полосатый рейс», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Любовь Яровая», «Старая, старая сказка».

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