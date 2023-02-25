Скончался актер из «Полосатого рейса» и «Собаки Баскервилей» Олег Белов

Советский и российской актер кино Олег Белов скончался на 89 году жизни. Об этом сообщается на сайте санкт-петербургской организации «Союз кинематографистов России».

Олег Белов родился в Новосибирске в 1934 году и начинал свой путь в карьере как танцовщик. Он исполнял чечетку и играл на музыкальных инстурментах. Белов закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а затем играл в театре, снимался на "Ленфильме", был певцом и актером озвучания.