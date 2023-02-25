Заложница образа: какие секреты раскрыла Памела Андерсон в фильме о себе

На стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм про актрису и модель Памелу Андерсон "Памела: история любви". Блондинка, известная по культовому сериалу "Спасатели Малибу", от первого лица рассказывает свою историю: о жизни, славе и секс-скандалах. Как одна из самых желанных женщин Голливуда стала жертвой собственной привлекательности – в материале Москвы 24.

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Жертва насилия

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Фильм о Памеле Андерсон начинается с рассказа о ее детстве. Тогда она впервые подверглась сексуальному насилию со стороны няни. Позднее женщина погибла в автокатастрофе. "Я пожелала ей смерти, и на следующий день она погибла", – делится в фильме актриса.

Об этих словах голливудский секс-символ жалеет и долго винила себя в произошедшей трагедии. Позднее, в 12 лет, Памела в очередной раз пережила насилие. Об этом она никому не рассказывала, что, по словам актрисы, усугубило ее травму: девушка начала стыдиться и себя, и своего тела. Тогда Памела решила "запереть свою сексуальность" и остаться тихой и скромной.

Звезда Playboy

Но в невидимках девушка не просидела долго. Так, в 1989 году в Ванкувере Андерсон случайно попала в объектив ТВ-камеры и привлекла внимание местной пивоваренной компании – ей предложили рекламный контракт.

Фото оттуда вызвали резонанс и открыли будущей актрисе путь к карьере звезды (до этого она изредка работала учителем физкультуры).

Позднее снимки увидел фотограф Кен Хони, который как раз искал моделей для съемок в журнале Playboy. Тогда Памеле предложили сняться для его обложки. В документальном фильме она призналась, что снимок стал для нее прыжком с моста.

"Когда я пришла на первую фотосессию для Playboy, я упорно не могла понять, почему так чертовски парализована своей застенчивостью. Меня тошнило от прошлого, которое вселило в меня эту неуверенность", – поделилась она.

Эксплуатация образа

Провокационные съемки для журнала и Playboy TV стали регулярными, Памела неоднократно становилась девушкой месяца. По словам Андерсон, работа моделью в стиле ню помогла ей раскрыть сексуальность.

Но редакторы Playboy, как пишут СМИ, пользовались ее наивностью, предлагая с каждым разом все более откровенные съемки. С этим гиперболизированным сексуальным образом девушка ворвалась в медиа.

Личность Памелы мало кого интересовала. Активно обсуждались вопросы ее личной жизни, пластические операции. Чуть позже модель решила значительно увеличить грудь, чтобы "подтянуть" новую аудиторию читателей Playboy.

Спасла Малибу

В начале 1990-х модели предложили сняться в сериале "Спасатели Малибу", но согласилась Памела не сразу: больше 10 раз она отклоняла звонки продюсеров.

В сериале она сыграла Си Джей. Тогда Андерсон удалось завоевать любовь миллионов зрителей по всему земному шару. Но в отличие от фанатов снисхождения у критиков актриса так и не получила. По их словам, она не вживалась в роль, а просто изображала себя же.

После съемок в "Спасателях Малибу" Памелу начали приглашать участвовать в других проектах. Чаще всего они были комедийного и пародийного жанра. Модель снялась в картинах "Блондинка и блондинка", "Очень страшное кино" и других.

Слитое видео

На съемках "Спасателей Малибу" Памела познакомилась с барабанщиком металл-группы Motley Crue Томми Ли. Спустя четыре дня после свидания пара решила пожениться. По словам звезды, это была взрывная любовь. Музыкант не отходил от возлюбленной ни на шаг и был очень ревнивым. Однажды Томми разгромил трейлер жены во время съемок сериала, когда увидел ее снимающейся в сцене с поцелуем.

В 1995 году в интернете появилось скандальное домашнее видео пары. Разгоревшийся вокруг ситуации скандал стоил Памеле беременности: ее госпитализировали в тяжелом состоянии. До чувств звезды никому не было дела, все думали, что раздевание на публику – ее любимый стиль.

Одновременно поползли слухи о том, что якобы ее муж заключил соглашение о распространении ролика, чтобы привлечь к себе внимание.