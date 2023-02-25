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1 час назад

Звезда "Лучше звоните Солу" Майкл Мэндо уволен из сериала Ридли Скотта за драку на съемках

Газета.Ru

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Майкл Мэндо уволен из нового сериала Ридли Скотта «Sinking Spring» за драку на съемках, сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда "Лучше звоните Солу" Майкл Мэндо уволен из сериала Ридли Скотта за драку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подробности конфликта не раскрываются, но по словам продюсеров шоу, Мэндо подрался с кем-то из коллег на съемочной площадке. Ситуацию попытались замять, но впоследствии было принято решение об увольнении актера.

Его заменит бразильский актер Вагнер Моура, наиболее известный ролью Пабло Эскобара в сериале Netflix «Наркос».

«Sinking Spring» — новый продюсерский проект Ридли Скотта. 8-серийное шоу расскажет историю двух друзей детства из Филадельфии, которые выдают себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками, чтобы ограбить обеспеченный дом в американской глубинке.

Главную роль в будущем сериале исполнит номинант на премию «Оскар» за роль в драме «Мост через озеро» Брайан Тайри Генри. Подробнее о картине мы писали в нашей рецензии.

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