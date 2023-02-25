Как сейчас выглядят и чем занимаются звезды сериала «Дикий ангел»

Наивная история сироты-пацанки, пристроенной в качестве прислуги в богатую семью, покорила сердца миллионов телезрителей по всему миру, а исполнительнице главной роли — Наталии Орейро — буквально подарила второй дом. Судьбы звезд «Дикого ангела» сложились по-разному, но все они не менее увлекательны, чем истории героев легендарного сериала конца 90-х.
Сирота Милагрос из католического монастыря становится служанкой в богатом доме — к развязке истории своенравной девушки в красной кепке ведут целых 270 серий аргентинской мыльной оперы. Теленовелла стала хитом — роль в сериале «Дикий ангел» принесла Наталии Орейро мировую известность. Достижения на актерском поприще артистка закрепила в качестве певицы — этому поспособствовал и хит из заставки сериала, который не только сопроводил титры, но и вошел в первый музыкальный альбом Орейро.
Слава постепенно подугасла, но артистка остается звездой как минимум в двух странах: на родине, в Аргентине, и в России. К нам «наша Наташа», как ласково называют актрису поклонники, приезжала не раз — и с гастролями, и на съемки. В конце 2021 года Наталия Орейро получила российское гражданство. Она активно снимается в кино и сериалах, выпускает новые треки — одно другому не мешает! Личная жизнь актрисы сложилась со второй попытки. Наталия в 2002 году вышла замуж за музыканта Рикардо Мольо. Спустя 10 лет у пары родился сын — мальчика назвали Мерлином.
Факундо и до «Дикого ангела» на карьеру не жаловался, но роль заносчивого красавца Иво закрепила за ним статус звезды, а заодно и секс-символа Аргентины. На родине его не раз отмечали премиями как лучшего актера. Любовь с Наталией Орейро артист повторно сыграл в сериале 2006 года «Ты — моя жизнь», что только подстегнуло слухи об их романе. Но между ними всегда были лишь рабочие отношения, которые вылились в дружбу. Факундо время от времени снимался в сериалах, но в 2014 году решил посвятить себя музыке.
Со своим коллективом The Blue Light Orquestra Арана регулярно собирает полные залы, с концертами приезжал и в Россию. К слову, с любви к игре на саксофоне и началась его телекарьера: продюсер заметил будущую знаменитость в метро. Такая вот мужская версия истории о Золушке. Его жена — популярная в Аргентине телеведущая Мария Сузини. Актер признается, что успехом в музыке во многом обязан избраннице — она познакомила супруга с нужными людьми. Счастливая пара воспитывает троих сыновей.
По сценарию Милагрос и Глорию объединила дружба в приюте, но теплые отношения ограничилась пределами съемочной площадки: в жизни Габриела и Наталия никогда особо не общались, прежде всего из-за плотных графиков. По сей день обмениваться лайками в Инстаграме (запрещен в РФ) бывшим коллегам это не мешает.
После «Дикого Ангела» девушку завалили предложениями о съемках. Сейчас на счету 46-летней актрисы около 20 ролей в сериалах и несколько работ в большом кино — голливудские коллеги такой продуктивности могут только позавидовать. Габриела замужем за телеведущим еженедельной программы Дарианом Шийманом, у пары есть дочь Донна. В сентябре девочке исполнилось пять лет.
Яркий образ служанки Лины, которая обожает бабочек, сделал Викторию звездой и принес ей многочисленные роли. Не менее экстравагантна судьба знаменитости. Устав от ролей в мыльных операх, актриса поставила крест на прежней карьере и стала сниматься в эротике — откровенные фото Виктории до сих пор гуляют в Сети. Но и телом она радовала поклонников недолго.
В конце концов после многолетнего романа Виктория вышла замуж за аргентинского композитора Хуана Бласа Кабальеро и стала мамой в 2006-м году. Со временем знаменитость остепенилась и нашла себя в политике. Как ни странно, деятельность чиновницы напрямую связана с культурой. На телевидении она время от времени появляется, но уже в качестве эксперта в различных телешоу.
Обаятельный актер сыграл художника Пабло, который по мере развития сюжета безнадежно влюбляется в Милагрос. К слову, с Наталией Орейро он работал и прежде — в менее успешных проектах. «Дикий ангел» же обеспечил Сегундо армию поклонниц по всему миру, а в Аргентине красавчику приписывали многочисленные романы. Тем не менее судьбоносным для актера стал другой проект — сериал 2002 года. Роль в «Поцелуй меня, дурачок» принесла ему не только сумасшедшую популярность на родине, но и знакомство с будущей женой — актрисой Джанеллой Нейрой.
Спустя два года актеры сыграли свадьбу, а в 2009-м появился на свет их сын Сальвадор. Но не прошло и трех лет, как семья неожиданно распалась. Причины расставания так и остались тайной. Сегундо, как и Виктория Онетто, начал политическую карьеру — и не прогадал. Стал мэром города Тигре и снова нашел свою любовь на рабочем месте. Служебный роман с юристом из муниципалитета Софией Браво подарил звезде двух очаровательных девочек — Изабель и Ясинту.
Благодаря роли заносчивой сестры Иво, презиравшей сироту Милагрос, у девушки буквально сбылась мечта всей жизни. Еще будучи подростком, Вероника грезила о певце Френсисе Чейни — успех сериала позволил ей рассчитывать не только на новые роли, но и на знакомство с кумиром.
Восходящая звезда родила музыканту двоих дочек — Макарену и Камилу, Веронику не смущала ни 16-летняя разница в возрасте, ни четверо наследников избранника от предыдущего брака, ни его репутация сердцееда. Сейчас знаменитость снова свободна — наслаждается общением с дочерями и внуком. Карьера всегда была для Вероники Виейры на втором плане, поэтому вскоре после рождения дочерей она перестала быть актрисой.
До того как стать актрисой, Мариана Ариас была успешной моделью. Девушка решила сменить вектор карьеры и начала посещать кастинги для актеров — яркая внешность оказалась востребована и на телевидении. На зрительскую любовь после «Дикого ангела» рассчитывать не приходилось: Мариане досталась роль отрицательного персонажа — главной соперницы Милагрос в любовных делах.
До 2005 года звезда успешно снималась в сериалах, после в очередной раз изменила поле деятельности — стала тележурналистом. От бывшего мужа — режиссера Марсело Череды — у нее есть взрослая дочь Палома. Второй муж экс-актрисы — человек непубличной профессии, некий экономист Роберто. Мариана тщательно бережет супруга от внимания коллег-журналистов, но признается, что счастлива с ним.