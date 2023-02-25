Как сейчас выглядят и чем занимаются звезды сериала «Дикий ангел»

Наивная история сироты-пацанки, пристроенной в качестве прислуги в богатую семью, покорила сердца миллионов телезрителей по всему миру, а исполнительнице главной роли — Наталии Орейро — буквально подарила второй дом. Судьбы звезд «Дикого ангела» сложились по-разному, но все они не менее увлекательны, чем истории героев легендарного сериала конца 90-х.

Фото: Super.ru Super.ru

Наталия Орейро в роли Милагрос

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Сирота Милагрос из католического монастыря становится служанкой в богатом доме — к развязке истории своенравной девушки в красной кепке ведут целых 270 серий аргентинской мыльной оперы. Теленовелла стала хитом — роль в сериале «Дикий ангел» принесла Наталии Орейро мировую известность. Достижения на актерском поприще артистка закрепила в качестве певицы — этому поспособствовал и хит из заставки сериала, который не только сопроводил титры, но и вошел в первый музыкальный альбом Орейро.

Слава постепенно подугасла, но артистка остается звездой как минимум в двух странах: на родине, в Аргентине, и в России. К нам «наша Наташа», как ласково называют актрису поклонники, приезжала не раз — и с гастролями, и на съемки. В конце 2021 года Наталия Орейро получила российское гражданство. Она активно снимается в кино и сериалах, выпускает новые треки — одно другому не мешает! Личная жизнь актрисы сложилась со второй попытки. Наталия в 2002 году вышла замуж за музыканта Рикардо Мольо. Спустя 10 лет у пары родился сын — мальчика назвали Мерлином.

Факундо Арана в роли Иво

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Факундо и до «Дикого ангела» на карьеру не жаловался, но роль заносчивого красавца Иво закрепила за ним статус звезды, а заодно и секс-символа Аргентины. На родине его не раз отмечали премиями как лучшего актера. Любовь с Наталией Орейро артист повторно сыграл в сериале 2006 года «Ты — моя жизнь», что только подстегнуло слухи об их романе. Но между ними всегда были лишь рабочие отношения, которые вылились в дружбу. Факундо время от времени снимался в сериалах, но в 2014 году решил посвятить себя музыке.

Со своим коллективом The Blue Light Orquestra Арана регулярно собирает полные залы, с концертами приезжал и в Россию. К слову, с любви к игре на саксофоне и началась его телекарьера: продюсер заметил будущую знаменитость в метро. Такая вот мужская версия истории о Золушке. Его жена — популярная в Аргентине телеведущая Мария Сузини. Актер признается, что успехом в музыке во многом обязан избраннице — она познакомила супруга с нужными людьми. Счастливая пара воспитывает троих сыновей.

Габриела Сари в роли Глории

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По сценарию Милагрос и Глорию объединила дружба в приюте, но теплые отношения ограничилась пределами съемочной площадки: в жизни Габриела и Наталия никогда особо не общались, прежде всего из-за плотных графиков. По сей день обмениваться лайками в Инстаграме (запрещен в РФ) бывшим коллегам это не мешает.

После «Дикого Ангела» девушку завалили предложениями о съемках. Сейчас на счету 46-летней актрисы около 20 ролей в сериалах и несколько работ в большом кино — голливудские коллеги такой продуктивности могут только позавидовать. Габриела замужем за телеведущим еженедельной программы Дарианом Шийманом, у пары есть дочь Донна. В сентябре девочке исполнилось пять лет.

Виктория Онетто в роли Лины

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Яркий образ служанки Лины, которая обожает бабочек, сделал Викторию звездой и принес ей многочисленные роли. Не менее экстравагантна судьба знаменитости. Устав от ролей в мыльных операх, актриса поставила крест на прежней карьере и стала сниматься в эротике — откровенные фото Виктории до сих пор гуляют в Сети. Но и телом она радовала поклонников недолго.

В конце концов после многолетнего романа Виктория вышла замуж за аргентинского композитора Хуана Бласа Кабальеро и стала мамой в 2006-м году. Со временем знаменитость остепенилась и нашла себя в политике. Как ни странно, деятельность чиновницы напрямую связана с культурой. На телевидении она время от времени появляется, но уже в качестве эксперта в различных телешоу.

Сегундо Сернадас в роли Пабло

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Обаятельный актер сыграл художника Пабло, который по мере развития сюжета безнадежно влюбляется в Милагрос. К слову, с Наталией Орейро он работал и прежде — в менее успешных проектах. «Дикий ангел» же обеспечил Сегундо армию поклонниц по всему миру, а в Аргентине красавчику приписывали многочисленные романы. Тем не менее судьбоносным для актера стал другой проект — сериал 2002 года. Роль в «Поцелуй меня, дурачок» принесла ему не только сумасшедшую популярность на родине, но и знакомство с будущей женой — актрисой Джанеллой Нейрой.

Спустя два года актеры сыграли свадьбу, а в 2009-м появился на свет их сын Сальвадор. Но не прошло и трех лет, как семья неожиданно распалась. Причины расставания так и остались тайной. Сегундо, как и Виктория Онетто, начал политическую карьеру — и не прогадал. Стал мэром города Тигре и снова нашел свою любовь на рабочем месте. Служебный роман с юристом из муниципалитета Софией Браво подарил звезде двух очаровательных девочек — Изабель и Ясинту.

Вероника Виейра в роли Виктории

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Благодаря роли заносчивой сестры Иво, презиравшей сироту Милагрос, у девушки буквально сбылась мечта всей жизни. Еще будучи подростком, Вероника грезила о певце Френсисе Чейни — успех сериала позволил ей рассчитывать не только на новые роли, но и на знакомство с кумиром.

Восходящая звезда родила музыканту двоих дочек — Макарену и Камилу, Веронику не смущала ни 16-летняя разница в возрасте, ни четверо наследников избранника от предыдущего брака, ни его репутация сердцееда. Сейчас знаменитость снова свободна — наслаждается общением с дочерями и внуком. Карьера всегда была для Вероники Виейры на втором плане, поэтому вскоре после рождения дочерей она перестала быть актрисой.

Мариана Ариас в роли Андреа Рамос

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До того как стать актрисой, Мариана Ариас была успешной моделью. Девушка решила сменить вектор карьеры и начала посещать кастинги для актеров — яркая внешность оказалась востребована и на телевидении. На зрительскую любовь после «Дикого ангела» рассчитывать не приходилось: Мариане досталась роль отрицательного персонажа — главной соперницы Милагрос в любовных делах.