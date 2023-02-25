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41 минуту назад

Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале "Приставы" с Алексеем Чадовым

Газета.Ru

Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале «Приставы» режиссера Владимира Нахабцева, сообщает «КП».

Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале "Приставы" с Алексеем Чадовым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Постановщик уточнил, что проект снимался еще до болезни актрисы, у которой несколько лет назад диагностировали опухоль мозга.

«Мы снимали в 2017 или 2018 году, точно уже не вспомню. Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами — это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают», — рассказал Нахабцев.

Также режиссер поделился подробностями о роли Заворотнюк, которая появится в двух сериях шоу.

«Она играет судью, которая отправила преступника за решетку. А отсидев, он стал ей мстить, и приставы пытаются ее защитить. Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. У меня от нее одни сплошные положительные эмоции», — подытожил он.

Помимо Заворотнюк в проекте также снялся Алексей Чадов.

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