Мороз крепчает: как развод с Богомоловым изменил к лучшему жизнь актрисы

Завершение важного жизненного этапа Дарья Мороз отметила началом нового. На вечеринку по случаю выхода 4 й части сериала «Содержанки», которую объявили последней, бывшая жена Константина Богомолова появилась с новым избранником. Им оказался звёздный баянист Пётр Дранга, о романе которого со знаменитой актрисой никто и не подозревал.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Улыбка «Фортуны»

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Более того, некоторые даже были уверены, что в последнее время карьера занимает Дарью Мороз куда больше, чем личная жизнь.

Актёрское будущее звезды «Содержанок», казалось, было предопределено с самого рождения. Её мама – известная актриса Марина Левтова, прославившаяся после фильма «Ключ без права передачи», папа – известный режиссёр Юрий Мороз. Сама Даша начала сниматься в раннем детстве. А в 16 лет её пригласил на главную роль сам Георгий Данелия в свою картину «Фортуна».

Выход фильма они всей семьёй и отмечали в тот роковой вечер. Вместе с компанией друзей – Дмитрием Певцовым, Ольгой Дроздовой, Дмитрием Харатьяном – Даша с родителями отправилась на дачу к известному бизнесмену Михаилу Рудяку. Злые языки судачили, что он был влюблён в Левтову.

Под вечер решили устроить катание на снегоходах. Один из них, на котором с Михаилом Рудяком сидели Марина с Дашей, на полном ходу врезался в дерево.

Несколько дней убитый горем Юрий Мороз не мог объявить лежащей в больнице дочери, что их мамы больше нет…

На долгое время они превратились в главную опору и смысл жизни друг для друга.

«Папу держала на плаву необходимость заботиться обо мне. А меня – он и то, что он был рядом, – вспоминала позже Дарья Мороз. – Мы строили нашу жизнь заново вдвоём. Учились больше общаться друг с другом. Учились справляться с тем, что происходит внутри нас».

Когда у Юрия Мороза начался роман с актрисой Викторией Исаковой (известной ныне по сериалу «Оттепель»), которая была младше на 20 лет, Дарья отнеслась к этому болезненно, хотя виду стралась не подавать.

Официальная женитьба отца и вовсе далась ей нелегко. По словам Дарьи, она чувствовала себя тогда потерянной и брошенной.

«У меня, пережившей тогда ужас потери мамы, был страх потерять и отца», – признавалась она.

Дом Солнца

Отношения с молодой мачехой окончательно потеплели, когда у Даши начала налаживаться собственная личная жизнь.

По воспоминаниям однокурсниц, будущая звезда сериалов пользовалась популярностью у сильного пола. Однако сама ни в кого не влюблялась.

«Бойфренда у неё не было, но ухажёров – туча! Она быстро увлекалась и так же быстро остывала. Заводила необременительные интрижки. Думаю, имён многих ребят она сейчас даже не вспомнит», – вспоминала одна из институтских подруг будущей знаменитости.

Однажды Дарья даже заявила друзьям, что никакой любви нет и это только книжные выдумки.

Однако когда на её горизонте появился режиссёр Андрей Томашевский, который был старше на 11 лет, Дарья своё мнение, похоже, изменила. Ради Мороз он ушёл от жены и дочери. И очень скоро пара стала жить вместе.

Мороз всерьёз мечтала о детях. Говорила, что хотела бы воспитывать их, как это делала её мама – жёстко, но с бесконечной любовью. Однако муж этого стремления не разделял, считая, что им ещё рано обзаводиться потомством.

По слухам, именно это обстоятельство и стало причиной разрыва между супругами. По другой версии, Томашевский стал изменять и ей.

Так или иначе, но когда летом 2009 года судьба свела её с Константином Богомоловым, репетировавшим в МХТ спектакль «Волки и овцы», Дарья всерьёз заинтересовалась 35-летним режиссёром.

«Впервые мы увидели друг друга гораздо раньше, и Костя меня не заинтересовал ни как режиссёр, ни как мужчина. А тут неожиданно для себя я увидела в нём большого мастера, человека с неординарным подходом к материалу. Захотелось пообщаться не только на сцене», – вспоминала Дарья Мороз.

С Томашевским они расстались без долгих объяснений, тем более что Дарья уже ждала ребёнка от Константина Богомолова.

Первые годы совместной жизни выдались трудными. Притирка друг к другу шла тяжело – характеры у обоих сложные, порой до битья посуды доходило. А тут ещё маленький ребёнок. Но спустя время они, по собственному признанию, научились слушать и уступать друг другу.

«Я совершенно искренне считаю, что мы – классная пара. Наш союз настоящий, я нашёл своего человека, и хотя этому человеку со мной сильно непросто, она рядом. А она очень крутая!» – несколько лет назад делился с журналистами Богомолов.

И тем неожиданнее стали слухи о том, что в отношениях известной пары наметился разлад. Говорили, что Дарья устала от взрывного характера творческого мужа и от необходимости постоянно под него подстраиваться.

К тому же, по её собственному признанию, оба они обладают сложными и властными характерами, а в браке кто-то кому-то должен уступать.

Отчуждение в семье постепенно нарастало и в итоге привело к официальному разводу.

Подозрения в том, что причиной их расставания с Богомоловым стала Ксения Собчак, Дарья всегда решительно отрицала.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но воспринимается иначе, – уверяла Дарья. – Мы расстались давным-давно, и каждый пошёл своей дорогой. Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше – это нормально».

К появлению в жизни бывшего мужа Ксении Собчак она отнеслась спокойно. Хотя поначалу и не готова была к тому, чтобы их общая дочь Аня общалась с новой избранницей отца.

Когда же серьёзность намерений Богомолова в отношении Ксении Собчак стала очевидна, Дарья даже стала отпускать Аню с ними отдыхать. Теперь девочка часто гостит в доме отца и его новой жены. За что Дарья, по её словам, очень благодарна Собчак.

«И я очень благодарна Ксении за то, что она так дружелюбно приняла Аню. Ведь могло быть по-всякому», – признаётся Дарья.

Сами бывшие супруги после развода тоже умудрились сохранить тёплые отношения.

Дарья Мороз продолжила репетировать в театральных постановках мужа и даже снялась в его новом сериале «Содержанки». Здесь она предстала в неожиданном для себя амплуа роковой женщины. И внушительную часть экранного времени щеголяла обнажённой.

Некоторые даже заподозрили, что Богомолов так любовно снимает бывшую жену, потому что сохранил к ней чувства. По словам же Дарьи, после развода бывший муж просто смог увидеть её в другом ключе, да и сама она стала спокойнее реагировать на какие-то вещи, что в профессиональном плане пошло обоим только на пользу.

Забавно, что режиссёром третьего сезона «Содержанок» стал её отец – Юрий Мороз. При этом обнажённых сцен с участием главной героини меньше не стало.

Скандальный сериал серьёзно изменил жизнь Дарьи Мороз. И не только внешне – после «Содержанок» Мороз всё чаще стала появляться в откровенных образах.

Со второго сезона сериала она выступает креативным продюсером проекта. А недавно попробовала себя в качестве режиссёра, взявшись за съёмки мини-сериала «Секс. До и после», который будет состоять из разных новелл, рассказывающих о том, «что приводит к сексу и что происходит сразу после него».

На фоне этого творческого разгула чувственности о реальной личной жизни Дарьи Мороз практически ничего не было слышно.

Тем неожиданнее стало её появление на вечеринке в компании Петра Дранги. Знаменитый баянист до недавнего времени числился в убеждённых холостяках, из-за чего некоторые даже подозревали его в приверженности к «голубой луне». Молва, правда, приписывала ему романы с Ляйсан Утяшевой и Анфисой Чеховой. Но никаких подтверждений эти слухи не получили.

На вечеринке Дранга подарил Мороз огромный букет цветов и практически постоянно был рядом. Правда, официальных комментариев по поводу своих отношений оба давать не спешат.