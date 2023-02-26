Серебряков связал все последние проекты с Россией

Актер Алексей Серебряков, который в 2012 году уехал в Канаду, все еще активно снимается в кино. Все последние работы артиста непосредственно связаны с Россией.
Так, осенью 2022 года состоялась премьера новой версии «Красной Шапочки» с участием актера. В качестве авторов картины выступили Александр Баршак и Артем Аксененко.
Кроме этого, Серебряков сыграл в фильме «Сын» Николая Хомерики. В конце прошлого года также состоялась премьера киноленты «Либерея: охотники за сокровищами», пишет «MK».
Слухи о том, что Серебряков живет на две страны, не соответствуют действительности. У актера никогда не было канадского паспорта. После возвращения семьи в Россию профессиональные интересы артиста связаны именно с ней.
Примечательно, что на счету артиста около 170 ролей. Его путь в киноиндустрии начался с 13 лет. Тогда он дебютировал в сериале «Вечный зов». С тех пор актер пользуется большой популярностью в сфере кино.