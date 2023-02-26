Серебряков связал все последние проекты с Россией

Актер Алексей Серебряков, который в 2012 году уехал в Канаду, все еще активно снимается в кино. Все последние работы артиста непосредственно связаны с Россией.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Так, осенью 2022 года состоялась премьера новой версии «Красной Шапочки» с участием актера. В качестве авторов картины выступили Александр Баршак и Артем Аксененко.

Кроме этого, Серебряков сыграл в фильме «Сын» Николая Хомерики. В конце прошлого года также состоялась премьера киноленты «Либерея: охотники за сокровищами», пишет «MK».

Слухи о том, что Серебряков живет на две страны, не соответствуют действительности. У актера никогда не было канадского паспорта. После возвращения семьи в Россию профессиональные интересы артиста связаны именно с ней.