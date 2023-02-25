Актриса Дина Корзун рассказала, почему вернулась в Россию

Актриса Дина Корзун раскрыла причину своего возвращения в Россию. По ее словам, родина для нее является самым безопасным местом.

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Артистка рассказала, прожила за границей 13 лет: в Лондоне и в Швейцарии, но при этом является «невероятным» патриотом. Как она утверждает, на Западе Россию не воспринимают, несмотря на все старания страны дружить.

«А окончательное осмысление началось где-то с 2017 года. Что-то начало происходить во всем мире и стала понятна неизбежность того, что происходит сегодня», — процитировал артистку «АиФ».