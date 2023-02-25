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1 час назад

Актриса Дина Корзун рассказала, почему вернулась в Россию

Слово и Дело

Актриса Дина Корзун раскрыла причину своего возвращения в Россию. По ее словам, родина для нее является самым безопасным местом.

Актриса Дина Корзун рассказала, почему вернулась в Россию
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка рассказала, прожила за границей 13 лет: в Лондоне и в Швейцарии, но при этом является «невероятным» патриотом. Как она утверждает, на Западе Россию не воспринимают, несмотря на все старания страны дружить.

«А окончательное осмысление началось где-то с 2017 года. Что-то начало происходить во всем мире и стала понятна неизбежность того, что происходит сегодня», — процитировал артистку «АиФ».

Корзун рада тому, что ее дети, что пошли в русскую школу, поскольку именно в России их пускают в образовательное учреждение на праздники и на физкультуре ученики могут бегать без масок.

Актеры,Дина Корзун,
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