Актер Гоша Куценко считает отчаянной Кристину Орбакайте

Актер и режиссер Гоша Куценко высказался о работе с певицей Кристиной Орбакайте над фильмом «Любовь-морковь». Он признался, что считает артистку отчаянной. Куценко и Орбакайте снимались вместе в первой части картины еще 11 лет назад. Теперь они работают над продолжением ленты. Актер признался, что поддерживает теплые отношения с певицей и считает ее отчаянной в работе.