Актер Гоша Куценко считает отчаянной Кристину Орбакайте

Актер и режиссер Гоша Куценко высказался о работе с певицей Кристиной Орбакайте над фильмом «Любовь-морковь». Он признался, что считает артистку отчаянной. Куценко и Орбакайте снимались вместе в первой части картины еще 11 лет назад. Теперь они работают над продолжением ленты. Актер признался, что поддерживает теплые отношения с певицей и считает ее отчаянной в работе.
«На мой взгляд, у Кристины получилась самая комедийная роль. Она нас всех обошла. Все сделала отчаянно, мне очень нравится», — рассказал Куценко в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Он добавил, что считал историю фильма «Любовь-морковь» исчерпанной, но режиссер проекта Ренат Давлетьяров попросил подумать, как продолжить сюжетную линию. В основу второй части картины ляжет идея про роботов.