Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Актер Гоша Куценко считает отчаянной Кристину Орбакайте

Слово и Дело

Актер и режиссер Гоша Куценко высказался о работе с певицей Кристиной Орбакайте над фильмом «Любовь-морковь». Он признался, что считает артистку отчаянной. Куценко и Орбакайте снимались вместе в первой части картины еще 11 лет назад. Теперь они работают над продолжением ленты. Актер признался, что поддерживает теплые отношения с певицей и считает ее отчаянной в работе.

Актер Гоша Куценко считает отчаянной Кристину Орбакайте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«На мой взгляд, у Кристины получилась самая комедийная роль. Она нас всех обошла. Все сделала отчаянно, мне очень нравится», — рассказал Куценко в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он добавил, что считал историю фильма «Любовь-морковь» исчерпанной, но режиссер проекта Ренат Давлетьяров попросил подумать, как продолжить сюжетную линию. В основу второй части картины ляжет идея про роботов.

Актеры,Ренат Давлетьяров,Кристина Орбакайте,Гоша Куценко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий