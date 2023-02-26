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1 час назад

Марина Зудина раскрыла неожиданные подробности отношений с Табаковым

New Magazine

Марина Зудина повстречала Олега Табакова, когда была студенткой ГИТИСа. Юная актриса была поражена харизматичностью своего преподавателя и влюбилась в него.

Марина Зудина раскрыла неожиданные подробности отношений с Табаковым
Фото: New MagazineNew Magazine

Девушку совсем не смущало, что Табаков был старше ее на 30 лет. Кроме того, у режиссера уже была семья, он состоял в браке 35 лет. Любовь оказалась взаимной и им пришлось скрывать свой роман на протяжении десяти лет.

New Magazine

Интересно, что Марина не собиралась разрушать чужую семью и тем более не планировала выходить замуж за Олега Павловича. Хотя мужчина настаивал на том, что уйдет из семьи и возьмет Зудину в жены. Актриса не видела себя в роли жены режиссера. Она была уверена, что встретит кого-то с кем потом создаст семью. Но оказалось, что уже встретила того самого.

«Я никогда не думала, что мы будем вместе. Что мы поженимся, у нас появятся дети… Я была влюблена, я любила. Но это же советское время… Думала, что потом, естественно, встречу кого-то другого, влюблюсь, у нас будут дети. Жила счастливо сегодняшним днем. Понимала, что это любовь, такая химия, но в роли его жены себя не видела», — признается знаменитость Светлане Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Зудина отказывалась, когда Олег Табаков говорил, что нужно узаконить их отношения. Девушка не желала становится причиной развода. Но потом Марина забеременела от режиссера. Актриса уговаривала Олега Павловича поговорить с сыном, но у Табакова были свои планы.

«Он говорил, что надо расписаться. Я говорила, что не буду расписываться. Это не было так, что я забеременела, и он принял глобальное решение», — рассказывает актриса.

Напомним, что Марина Зудина родила Олегу Табакову двоих детей: Павла и Марию. А около двух лет назад их старший сын впервые стал отцом. Малышка Миа очень похожа на своего покойного дедушку. Фото: социальные сети.

Актеры,Светлана Бондарчук,Олег Табаков,Марина Зудина,
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