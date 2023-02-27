Дина Корзун рассказала о работе в сериале «Острые козырьки»

Российская актриса театра и кино Дина Корзун, известная по сериалу «Острые козырьки», фильмам «Страна глухих» и «Кука», в марте представит авторский автобиографический моноспектакль «Как я пришла в сознание».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В интервью «ФедералПресс» она рассказала о том, как идет подготовка к спектаклю, как прошли съемки проекта от Netflix и почему переехала с семьей из Великобритании в Россию.

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Вы снимались в проекте Netflix «Острые козырьки» в роли Великой российской княгини Изабеллы. Как вы оцениваете съемки с Киллианом Мерфи и Томом Харди?

— Я отношусь с благодарностью к этому опыту. Это была очень профессионально-организованная съемка. Просто блистательно все было от начала дня до завершения. Люди на площадке работали настолько детально, включенно, что просто диву даешься. Я бы так хотела работать всегда. Работа артиста она сложна тем, что мы жонглируем своими эмоциями. И если нельзя просчитать, когда ты входишь в кадр и когда ты должен, например, плакать в сцене, это потом может вести за собой огромные сложности. Надо сказать, что, например, работа BBC по съемкам была организована идеально. Они расписывают план съемок поминутно, и все его придерживаются. И действительно это приводит к потрясающему результату.

Работать и с Киллианом Мерфи, и с Томом Харди было очень легко и приятно, потому что как люди они очень уравновешенные, а как актеры крепко стоят на ногах. Никакой болезненной звездности не наблюдалось. Они с уважением относятся ко всем артистам, а на площадке было большое количество артистов и массовки в том числе. Я видела, что в этом нет никакой показухи. Киллиан, был в том числе и продюсером этого сериала, и пристально следил за тем, что происходило на площадке. Он не задумываясь принес мне стул, уточнил не холодно ли актерам. Мы снимали в необычных локациях, например, есть сцена, где все рассматривают бриллианты... Это был холодный старинный кирпичный ангар, там было достаточно прохладно, и повсюду стояли обогреватели. Киллиан следил за тем, чтобы всем было тепло и комфортно.

Том Харди оказался очень простым в общении человеком. Он хорошо работает на площадке и в экстремальной ситуации может быстро собраться. Том приехал на площадку утром и сказал по секрету, что не очень хорошо знает нашу сцену, и надо бы ее прорепетировать. Потому что у него новорожденный ребенок плохо спит по ночам и он помогает жене укачать малыша. Поэтому мы быстро разложили по мизансценам его текст. И он извинялся и говорил, что сейчас все вспомнит. Я не знала до того момента, кто такой Том Харди, ранее его в кино не видела. Поэтому он произвел на меня впечатление простого в хорошем смысле человека, хорошего артиста.

Оказывается, сценарий сериала по задумке режиссера вам впервые показали только в день съемки. Легко ли было играть, и возникли ли из-за этого какие-либо сложности?

— Я сценарий получила в первый день подготовки к сериалу. Дело в том, что они никому из новых артистов перед подписанием контракта не дают читать сценарий. Очень жестко следят за неразглашением тайны, кто и кого играет и т.д., держат эту интригу. На этом все построено, и все премьеры готовятся на большой интриге: какой сюжет, чему будет посвящен следующий выпуск.

Я получила сценарий, прочла, и поехала на репетицию, меня вез муж на мотоцикле. Я сфотографировала себя в шлеме, сделала пост в социальной сети с подписью: «Изабелла Романова мчится на репетицию», и поставила хештег #Peakyblinders (Peaky blinders – Острые козырьки – Прим. ред.). И это стало небольшой проблемой, потому что таким образом все поклонники, кто каждый день следил за информацией о сериале, поняли, что какая-то русская актриса будет играть герцогиню Романову. В результате сценаристам пришлось менять несколько раз имя персонажа и даже ее историю. Ко мне подошел продюсер и спросил: «Ты сделала пост?» Я сказала: «Да». Он ответил, что этого нельзя делать. Я попросила его уточнить: «Где это прописано в контракте?» В результате я удалила этот пост, но все равно нам пришлось переписывать некоторые сцены, и в результате частично поменялось описание моей героини.

Но отмечу, что из этого никто не делал большого конфликта, все прошло деликатно. После этого случая я с большой ответственностью отношусь ко всем постам и хештегам. У нас в России такого нет. У нас напротив просят актеров рассказать у себя в соцсетях и в общении с журналистами как можно больше подробностей о проекте с самого начала съемок.

Недавно Netflix ушел из России. Как вы оцениваете это событие?

— Они покинули Россию по понятным причинам, как и другой западный бизнес.

Это своего рода давление на наших граждан. Ушли не только магазины одежды, FMCG-бренды, но и Netflix и Disney. Я не вижу в этом ничего ужасного, в скором времени все наладится. Может быть не очень быстро, но года через три точно, все будут проситься обратно. У меня нет в этом сомнений.

Дина, вы 10 лет прожили в Британии, работали в Королевском национальном театре в Лондоне. Почему решили вернуться в Россию всей семьей?

— Да, мы 10 лет с семьей прожили в Британии, потом уехали в Швейцарию и прожили там еще три года. Когда начался коронавирус, действия властей были настолько жесткими и всех так запугивали, что мы решили перебраться в Москву. В России тоже было непросто, но такого прессинга не было. В Швейцарии, например, закрывали горы, хотя ты мог погулять один на свежем воздухе. Мне это очень не нравилось и я попросила мужа переехать в Россию. Тут наши дети могли ходить в школу без масок, а я могла посещать их праздники, встречаться с друзьями. Мы прожили довольно спокойно весь 2021 год.

2022 год был сложнее, потому что он как и у всех россиян был отягощен эмоционально-сложными событиями. Муж по началу хотел уехать обратно, но я попросила его этого не делать. Дети доучились в школе, а лето провели за границей. Вся семья Луи думала, что мы останемся в Европе, но мы вернулись в сентябре в Россию. Дети сейчас продолжают учиться в России, и я этому рада. У них уже появились друзья, учителя их очень ценят.

Мы с Луи по приезде сразу начали готовить мой автобиографический моноспектакль. Я на сцене, Луи как музыкант. Я очень взволнована, ведь мы наше совместное детище покажем зрителю уже буквально на днях.

Скоро состоится премьера вашего моноспектакля «Как я пришла в сознание». Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

— Премьера состоится 2, 3 и 4 марта в Москве в театре «Практика» – старое историческое здание на Патриарших прудах (Трехпрудный переулок, дом 11/13, стр. 1).

Это автобиографический спектакль, в котором я рассказываю истории из своей жизни. О том, как я научилась вставать и идти вперед, научилась прощать. Мне кажется, что благодаря всем этим событиям в моей жизни я стала сильнее, проще, научилась ценить жизнь, людей, дружбу. И смею надеяться, что этот спектакль будет полезен зрителям, которые смогут услышать этот мой с ними разговор о самом главном. Пришла в сознание того, что в жизни все происходит не случайно, все события взаимозависимы, все люди взаимосвязаны. И когда с нами происходит что-то сложное, не нужно спрашивать «за что?», лучше спросить Вселенную – «для чего?», это более конструктивно. Но если ты не можешь поменять мир, обстоятельства, полезнее задуматься о том, как изменить свое отношение к этому. Мне кажется, что в таких обстоятельствах, это очень важно.

Это ваш авторский проект, реализованный вместе с супругом Луи. Какую роль супруг играет в вашем творчестве?

— Мой дорогой Луи Франк является главным вдохновителем, продюсером этого проекта и моей поддержкой. Он в него верит, он верит в меня. Всегда говорит, что я замечательная актриса, и не должна только сидеть дома с детьми. Я и сама чувствую, что у меня есть багаж профессионального опыта, который просто так не скинешь, не положишь на полку, не забросишь в дальний ящик. Я понимаю, что он был дан для чего-то и должен служить. Я должна делать что-то важное, прекрасное и полезное для людей.

Ко всему прочему, Луи также написал музыку для моего спектакля, он является исполнителем и появляется на сцене вместе со мной, но в не совсем привычной роли. В течение всего спектакля он находится за диджейской стойкой, внимательно наблюдает за мной, поддерживая и обрамляя спектакль музыкой и своим чарующим голосом.