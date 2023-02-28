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1 час назад

Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала «Король и шут» в Москве

runews24.ru

Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала «Король и Шут» в Москве, несмотря на состояние депрессии, в котором она пребывает с начала 2023 года. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Мельникова появилась на премьере сериала «Король и шут» в Москве
Фото: Runews24Runews24

Отмечается, что актриса долгое время хандрила после отъезда из России своего бывшего супруга Артура Смольянинова (признан иноагентом по решению Минюста РФ). Кроме того, актрису не позвали сниматься в продолжении ситкома «Папины дочки».

Недавно в своих социальных сетях актриса отметила, что не понимает, почему жизнь порой страшна и болезненна. Она также отметила, что приветствует в своей жизни депрессивные периоды, когда перестаешь верить в любовь и свет.

При этом отмечается, что на красной дорожке Дарья выглядела отлично и получала удовольствие от появления на премьере. Она также не была похожа на человека, который страдает депрессией.

Актеры,Папина дочка,Дарья Мельникова,Артур Смольянинов,Минюст России,
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