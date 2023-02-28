Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала «Король и Шут» в Москве, несмотря на состояние депрессии, в котором она пребывает с начала 2023 года. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Фото: Runews24 Runews24

Отмечается, что актриса долгое время хандрила после отъезда из России своего бывшего супруга Артура Смольянинова (признан иноагентом по решению Минюста РФ). Кроме того, актрису не позвали сниматься в продолжении ситкома «Папины дочки».

Недавно в своих социальных сетях актриса отметила, что не понимает, почему жизнь порой страшна и болезненна. Она также отметила, что приветствует в своей жизни депрессивные периоды, когда перестаешь верить в любовь и свет.