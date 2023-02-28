Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала «Король и Шут» в Москве, несмотря на состояние депрессии, в котором она пребывает с начала 2023 года. Об этом сообщает издание Woman.ru.
Отмечается, что актриса долгое время хандрила после отъезда из России своего бывшего супруга Артура Смольянинова (признан иноагентом по решению Минюста РФ). Кроме того, актрису не позвали сниматься в продолжении ситкома «Папины дочки».
Недавно в своих социальных сетях актриса отметила, что не понимает, почему жизнь порой страшна и болезненна. Она также отметила, что приветствует в своей жизни депрессивные периоды, когда перестаешь верить в любовь и свет.
При этом отмечается, что на красной дорожке Дарья выглядела отлично и получала удовольствие от появления на премьере. Она также не была похожа на человека, который страдает депрессией.