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53 минуты назад

Стало известно о бедственном положении звезды сериала "След" Николая Зазули, который умирает от рака

Газета.Ruиещё 1

Российский актер Николай Зазуля сыграл много брутальных мужчин в различных сериалах за последние 20 лет. В ноябре 2021 года у него нашли саркому.

Стало известно о бедственном положении звезды сериала "След"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Все началось с небольшого пятнышка на левой руке, которое сначала не болело, а затем начало разрастаться. Подобные черные точки стали появляться и на теле, артист решил пойти к врачу. Медики после биопсии сообщили, что у Зазули рак.

«За эти годы я перенес две химиотерапии, лицо почернело, проблемы с кожей, работой», — заявил актер в эфире программы «За гранью» телеканала НТВ.

По его словам, в последние два года он живет впроголодь. Денег на лечение у него уже нет. Он вынужден просить помощи у поклонников — они собрали ему около 35 тысяч.

Также артист брал кредит на похороны своего отца. Теперь он должен полмиллиона коллекторской компании, а также 100 тысяч за коммунальные платежи. Свет ему уже отключили, он заряжает лампу и иногда включает ее. В квартире он сделал себе макет солнца — чтобы морально помогало в трудные минуты.

Актер снялся в сериалах «След», «Карпов», «Воронины», «Интерны» и других.

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