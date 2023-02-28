Стало известно о бедственном положении звезды сериала "След"

Российский актер Николай Зазуля сыграл много брутальных мужчин в различных сериалах за последние 20 лет. В ноябре 2021 года у него нашли саркому.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Все началось с небольшого пятнышка на левой руке, которое сначала не болело, а затем начало разрастаться. Подобные черные точки стали появляться и на теле, артист решил пойти к врачу. Медики после биопсии сообщили, что у Зазули рак.

«За эти годы я перенес две химиотерапии, лицо почернело, проблемы с кожей, работой», — заявил актер в эфире программы «За гранью» телеканала НТВ.

По его словам, в последние два года он живет впроголодь. Денег на лечение у него уже нет. Он вынужден просить помощи у поклонников — они собрали ему около 35 тысяч.

Также артист брал кредит на похороны своего отца. Теперь он должен полмиллиона коллекторской компании, а также 100 тысяч за коммунальные платежи. Свет ему уже отключили, он заряжает лампу и иногда включает ее. В квартире он сделал себе макет солнца — чтобы морально помогало в трудные минуты.