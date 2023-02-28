Дэниэл Рэдклифф мечтал сняться в образе Человека-паука

Актер Дэниэл Рэдклифф многим известен по роли юного волшебника из франшизы про Гарри Поттера. Но кинозвезда мечтал сняться в блокбастере о супергероях, пишет Metro.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Как оказалось, Рэдклиффу очень нравятся фильмы про людей со сверхспособностями. По мнению кинозвезды, ему бы подошла роль Человека-паука. Ранее этого персонажа играли Тоби Магуар, Эндрю Гарфилд и Том Холланд.

«Поезд ушел», — отметил звезда «Гарри Поттера».

Дэниэл Рэдклифф не против стать частью еще одной кинофраншизы, если она будет короткой. Актер сомневается, что сможет вынести еще один большой проект.