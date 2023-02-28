Дэниэл Рэдклифф мечтал сняться в образе Человека-паука

Актер Дэниэл Рэдклифф многим известен по роли юного волшебника из франшизы про Гарри Поттера. Но кинозвезда мечтал сняться в блокбастере о супергероях, пишет Metro.
Как оказалось, Рэдклиффу очень нравятся фильмы про людей со сверхспособностями. По мнению кинозвезды, ему бы подошла роль Человека-паука. Ранее этого персонажа играли Тоби Магуар, Эндрю Гарфилд и Том Холланд.
«Поезд ушел», — отметил звезда «Гарри Поттера».
Дэниэл Рэдклифф не против стать частью еще одной кинофраншизы, если она будет короткой. Актер сомневается, что сможет вынести еще один большой проект.
Рэдклифф пробовал отойти от образа волшебника. С момента окончания «Гарри Поттера» он снялся в нескольких проектах, среди которых «Чудотворцы», «Пушки Акимбо», сиквел «Иллюзии обмана».