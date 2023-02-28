Кинорежиссер Рубен Эстлунд возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Шведский режиссер Рубен Эстлунд, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" (за фильмы "Квадрат" и "Треугольник печали"), возглавит жюри 76-го Каннского фестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая.
50 лет назад жюри Каннского киносмотра возглавляла соотечественница режиссера - кинозвезда Ингрид Бергман.
"Я счастлив, горд и польщен тем, что мне доверена честь быть председателем жюри конкурса этого года на Каннском фестивале, - сказал Эстлунд. - Нигде в мире предвкушение хорошего кино не бывает таким сильным, как в тот момент, когда поднимается занавес над конкурсными фильмами Каннского кинофестиваля. Для меня большая честь быть частью этого, примкнув к каннской аудиторией знатоков и любителей кино. Я искренен, когда говорю, что кинокультура переживает самый важный период в своей истории. У кино есть уникальный аспект - мы смотрим его вместе, и это требует большего от того, что показывают, и увеличивает интенсивность переживания. Это заставляет нас размышлять по-другому, чем когда мы просто прокручиваем фильмы каждый перед отдельным экраном".
В фильмографии режиссера всего шесть полнометражных фильмов. При этом картины Эстлунда уже дважды отбирались в конкурс "Особый взгляд" (Un Certain Regard) Каннского кинофестиваля, а в 2014 году Эстлунд был удостоен приза жюри.
Рубен Эстлунд стал третьим двукратным обладателем "Золотой пальмовой ветви", ставшим президентом жюри, после Фрэнсиса Форда Копполы и Эмира Кустурицы, и самым первым, кто взял на себя эту роль через год после его признания в Каннах.
"Как президент , - говорит Рубен Эстлунд, - я напомню своим коллегам по жюри о социальной функции кино. Хороший фильм связан с коллективным опытом, стимулирует нас к размышлениям и вызывает у нас желание обсудить увиденное - так давайте смотреть кино вместе!"
До начала Каннского кинофестиваля у фильма Рубена Эстлунда "Треугольник печали" есть все шансы получить "Оскара" за эту работу.