Кинорежиссер Рубен Эстлунд возглавит жюри Каннского кинофестиваля

"Я счастлив, горд и польщен тем, что мне доверена честь быть председателем жюри конкурса этого года на Каннском фестивале, - сказал Эстлунд. - Нигде в мире предвкушение хорошего кино не бывает таким сильным, как в тот момент, когда поднимается занавес над конкурсными фильмами Каннского кинофестиваля. Для меня большая честь быть частью этого, примкнув к каннской аудиторией знатоков и любителей кино. Я искренен, когда говорю, что кинокультура переживает самый важный период в своей истории. У кино есть уникальный аспект - мы смотрим его вместе, и это требует большего от того, что показывают, и увеличивает интенсивность переживания. Это заставляет нас размышлять по-другому, чем когда мы просто прокручиваем фильмы каждый перед отдельным экраном".