Татьяна Васильева: что нужно знать о самой эпатажной советской актрисе

28 февраля актрисе театра и кино Татьяне Васильевой исполняется 76 лет. Несмотря на то, что она давно выступает на сцене, зритель до сих пор восторгается ее актерским мастерством и жизненной позицией. Она не скрывает пластику и рассказывает о своих недостатках, а иногда делится серьезными откровениями.

Все, что нужно знать о Татьяне Васильевой — в материале “Рамблера”.

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Поступила в театральное, не сказав родителям

Васильева всегда хотела быть актрисой, но ее родители были против. Поэтому после окончания школы она уехала в Москву, сказав им, что едет на экскурсию. А сама подала документы во ВГИК и Школу-студию МХАТ. Оба учебных заведения приглашали ее учиться, но она выбрала МХАТ.

После этого она стала служить в театре “Сатиры”, потом был театр Маяковского. Со второго места работы ее уволили за нарушение дисциплины, а именно — из-за злоупотребления алкоголем. В кино она впервые снялась спустя два года после начала театральной карьеры.

Два несчастливых брака

Актриса дважды была замужем. Ее первым избранником стал актер Анатолий Васильев. В этом браке родился первый ребенок актрисы, сын Филипп. Отношения актеров продлились 10 лет, но сама Васильева признается, что брак был неудачным. Семейная жизнь с супругом не заладилась, поэтому она подала на развод.

Почти сразу же после первого брака актриса вышла замуж во второй раз. Возлюбленным стал заслуженный артист РФ Герогрий Мартиросян. В браке родилась дочь Елизавета, отношения продлились 12 лет, но закончились разводом.

В интервью актриса признавалась, что из-за несчастья в личной жизни хотела дважды покончить с собой. На протяжении пяти лет ее второй супруг изменял ей, что сильно ударило по самооценке и психологическому состоянию. Ее спасла ее сестра, и после произошедшего Васильева пересмотрела взгляды на жизнь.

“Разве может быть актриса счастливее меня?”

Сейчас Васильева продолжает работать в театре и сниматься в кино. Актриса бреется налысо, носит парики и не скрывает, что вставила себе зубные импланты. Тем не менее, она остается довольно востребованным профессионалом. В недавнем интервью она заявила, что в месяц зарабатывает три миллиона рублей, работает каждый день и ни в чем не нуждается.

“У меня вставные зубы, парики, потому что я лысая. Но разве может быть актриса счастливее меня?”