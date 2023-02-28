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3 часа назад

Дженна Ортега и певец The Weeknd сыграют в новом фильме автора «Оно приходит ночью»

Чемпионат.com

Как сообщает издание Deadline, звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега нашла себе ещё одну большую роль в кино. Она сыграет одну из главных ролей в будущей картине Трэя Эдварда Шульца, автора «Оно приходит ночью» и «Волны». Вместе с ней в ленте появятся популярный певец The Weeknd, а также Барри Кеоган («Банши Инишерина»).

Ортега и The Weeknd сыграют в новом фильме автора «Оно приходит ночью»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У проекта пока нет названия, а сюжет держится в секрете. Отмечается, что Ортега и Кеоган практически моментально согласились сыграть в фильме после того, как ознакомились со сценарием.

Ближайшей ролью звезды «Уэнсдей» станет «Крик 6» — он выйдет уже 8 марта. После этого актриса сыграет в романтической комедии «Зима, весна, лето или осень», а также в продолжении «Уэнсдей». Сейчас девушка снимается в драмеди «Девушка Миллера» вместе с Мартином Фриманом.

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