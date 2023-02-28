Ортега и The Weeknd сыграют в новом фильме автора «Оно приходит ночью»

Как сообщает издание Deadline, звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега нашла себе ещё одну большую роль в кино. Она сыграет одну из главных ролей в будущей картине Трэя Эдварда Шульца, автора «Оно приходит ночью» и «Волны». Вместе с ней в ленте появятся популярный певец The Weeknd, а также Барри Кеоган («Банши Инишерина»).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

У проекта пока нет названия, а сюжет держится в секрете. Отмечается, что Ортега и Кеоган практически моментально согласились сыграть в фильме после того, как ознакомились со сценарием.