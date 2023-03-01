Прилучный: «Тогда я понял: хочу управлять чувствами людей»

Павел Прилучный в одном из интервью поделился с публикой историей своего становления как актера и признался, что никогда не видел себя в этой профессии.

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Более того, пойти учиться на артиста Прилучного практически заставила мама. Для него это было настоящей трагедией.

«Разучили вместе с мамой стихи, и она меня буквально за ухо привела в училище. Я думал, что моя жизнь пошла ко дну в тот момент — так мне этого не хотелось», — вспоминает он.

Все изменилось, когда еще совсем юный Паша пришел на экзамен. Он внезапно понял, что ему очень нравится все то, что происходит вокруг. Студенты, разучивающие стихи, экзаменующие, пытающиеся рассмотреть в них талант и нужные эмоции при прочтении…

«Со мной на экзамене был Ваня Хлопонин, он читал рассказ Зощенко. Я так смеялся, когда слушал его, что у меня слезы лились из глаз. И именно тогда я понял: хочу заниматься этой профессией, чтобы управлять чувствами людей», — поделилась событиями прошлых лет нынешняя звезда кино.

Однако, за теплые воспоминания Павла осудили некоторые пользователи социальных сетей. Они связали желание «управлять чувствами» с абьюзом в семье с Муцениеце.