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1 час назад

На съемках «Топ Ган: Мэверик» Том Круз заплакал при виде Вэла Килмера

Чемпионат.com

На вечернем шоу Jimmy Kimmel Live Том Круз признался, что на съёмках фильма «Топ Ган: Мэверик» он не смог сдержать слёз, когда увидел Вэла Килмера в образе героя про прозвищу Айсмен. Этот персонаж играл важную роль и в первом «Топ Гане».

На съемках «Топ Ган: Мэверик» Том Круз заплакал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Круз отметил, что Килмер — блестящий и талантливый актёр, и он его очень любит. Поэтому на съёмках Тома переполнили эмоции.

"Хочу сказать, что это было довольно эмоционально. Я знаю Вэла долгие годы. И чтобы он вернулся и сыграл этого персонажа… Он безумно сильный актёр, который за секунду преобразился и снова стал тем героем. Я видел перед собой Айсмена".

Напомним: 63-летний Вэл Килмер страдает от рака горла. Поэтому актёр не может говорить, но даже это ограничение не помешало ему снова талантливо сыграть постаревшего и помятого жизнью, но харизматичного Айсмена. Круз заявил, что он очень любит наблюдать за работой Вэла.

"Я плакал, меня переполняли эмоции. Он — блестящий актер, и я люблю его работу".

«Топ Ган: Мэверик» оказался тем фильмом, который многие назвали спасителем киноиндустрии. Лента не просто оказалась успешной — она собрала очень приличную кассу в $ 1,4 млрд.

Недавно известный режиссёр Стивен Спилберг встретился с Томом Крузом на мероприятии и поблагодарил его за успех «Топ Гана». Как отметил Спилберг, фильм буквально спас голливудский прокат и киноиндустрию в целом.

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