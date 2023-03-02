Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Сербский режиссёр Эмир Кустурица госпитализирован в больницу

Чемпионат.comиещё 2

Популярный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги. Он сломал её недалеко от построенного им посёлка Дрвенград, который располагается в горах на западе Сербии. Об этом постановщик рассказал «РИА Новости».

Сербский режиссер Кустурица госпитализирован в больницу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолёта, поскользнулся на обычном промёрзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить её.

Сейчас Кустурица находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Ему назначили операцию, которую проведут уже сегодня, 2 марта.

Несмотря на травму, Эмир всё ещё планирует посетить российский фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Осенью прошлого года постановщика утвердили президентом фестиваля. Мероприятие стартует 3 марта, Кустурица будет на нём в гипсе.

Эмир Кустурица давно прославился как режиссёр ярких, музыкальных, драматичных и при этом самобытных картин. В его фильме «Аризонская мечта» главную роль исполнил Джонни Депп. В копилке постановщика масса наград, в том числе целых пять «Пальмовых ветвей».

Актеры,Аризонская мечта,Джонни Депп,Эмир Кустурица,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий