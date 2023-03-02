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1 час назад

Стал известен заработок Роберта Дауни-младшего за фильмы о Железном человеке

Inc-News

Начинал актёр в 2008-м довольно скромно, но вот потом...

Сколько заработал Дауни-младший на фильмах о Железном человеке
Фото: Inc-NewsInc-News

Роберт Дауни мл. неплохо пополнил свой бюджет, снявшись в нескольких кинолентах о Железном человеке из киновселенной Marvel. Изображал он на экране эксцентричного миллиардера Тони Старка с 2008-го по 2019-й гг., пока его персонажа не убили в картине «Мстители: Финал».

За свою работу Дауни мл. снискал похвалы критиков и любовь зрителей, но не только. Как оказалось, в общей сложности он получил от Marvel Studios за 11 лет сотрудничества впечатляющие $435 миллионов. Начал он в 2008-м со скромных $2.5 миллионов, а закончил в 2019-м уже $75 миллионами.

Причём, перед тем, как согласиться на судьбоносную роль Роберт ещё некоторое время раздумывал, поскольку никогда до этого не играл супергероев, а был неплохим драматическим актёром, но с проблемами самоконтроля. Чтобы завязать с прошлым и в очередной раз не сорваться, перед съёмками Дауни мл. прошёл специальную программу реабилитации для людей с зависимостями. Студия, со своей стороны, рассматривала также на роль Железного человека Николаса Кейджа и Тома Круза.

Актеры,Мстители: Финал,Роберт Дауни-младший,Тони Старк,Том Круз,
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