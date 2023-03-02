Сколько заработал Дауни-младший на фильмах о Железном человеке

Начинал актёр в 2008-м довольно скромно, но вот потом...

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Роберт Дауни мл. неплохо пополнил свой бюджет, снявшись в нескольких кинолентах о Железном человеке из киновселенной Marvel. Изображал он на экране эксцентричного миллиардера Тони Старка с 2008-го по 2019-й гг., пока его персонажа не убили в картине «Мстители: Финал».

За свою работу Дауни мл. снискал похвалы критиков и любовь зрителей, но не только. Как оказалось, в общей сложности он получил от Marvel Studios за 11 лет сотрудничества впечатляющие $435 миллионов. Начал он в 2008-м со скромных $2.5 миллионов, а закончил в 2019-м уже $75 миллионами.