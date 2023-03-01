Кристина Эпплгейт объявила о завершении карьеры

51-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, которая страдает от рассеянного склероза, вышла на премию Гильдии актеров Screen Actors Guild Awards (SAG) с тростью. Об этом сообщает издание People.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

На красной ковровой дорожке актрису сопровождала и поддерживала 12-летняя дочь Сейди Грейс Ленобль. А на трости звезды сериала "Друзья" было написано "к черту склероз".

Перед этим Эпплгейт в интервью Los Angeles Times заявила об уходе из кино. Она отметила, что этот выход на премии для нее важен, поскольку эта церемония вручения может стать для нее последней:

"Сейчас я представить себе не могу, что снова буду вставать в пять утра, проводить на съемочной площадке 12-14 часов, сил на это у меня нет".

Напомним, что о своем диагнозе актриса впервые рассказала в 2021 году. Болезнь диагностировали во время съемок третьего сезона сериала "Мертв для меня".