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1 час назад

Звезда "Друзей" Кристина Эпплгейт объявила о завершении карьеры

Мария Иглина

51-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, которая страдает от рассеянного склероза, вышла на премию Гильдии актеров Screen Actors Guild Awards (SAG) с тростью. Об этом сообщает издание People.

Кристина Эпплгейт объявила о завершении карьеры
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

На красной ковровой дорожке актрису сопровождала и поддерживала 12-летняя дочь Сейди Грейс Ленобль. А на трости звезды сериала "Друзья" было написано "к черту склероз".

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Перед этим Эпплгейт в интервью Los Angeles Times заявила об уходе из кино. Она отметила, что этот выход на премии для нее важен, поскольку эта церемония вручения может стать для нее последней:

"Сейчас я представить себе не могу, что снова буду вставать в пять утра, проводить на съемочной площадке 12-14 часов, сил на это у меня нет".

Напомним, что о своем диагнозе актриса впервые рассказала в 2021 году. Болезнь диагностировали во время съемок третьего сезона сериала "Мертв для меня".

Ранее стало известно, что Брендан Фрейзер чуть не погиб во время съемок "Мумии".

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