Изысканная скромница: успех и трагедия Ирины Купченко

Аристократическая сдержанность, благородство и изысканность. Ни капли манерности, лишь спокойная уверенность в каждом движении. Все это – о народной артистке России Ирине Купченко. Одна из самых красивых, обаятельных и загадочных русских актрис отметила 1 марта свой 75-летний юбилей.

Фото: Мир24 Мир24

Путь из Вены в Москву с остановкой на детство в Киеве

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На самом деле, она родилась в ночь с 29 февраля на 1 марта, до полуночи. Но мама, представив, что нормальный день рождения дочка сможет отметить лишь раз в четыре года, записала в ее документах чуть подправленную дату рождения. Произошло все это не где-нибудь, а в одном из самых изысканных и утонченных городов Европы – в Вене.

В Австрии в послевоенные годы служил отец будущей актрисы Петр Купченко. А мама Лариса Купченко почти до самых родов работала учителем английского языка в школе в той части Вены, которая входила в оккупационную зону СССР.

«Отец у меня военный, – рассказывала Ирина Купченко в одном из своих интервью. – Мама – преподаватель, если это о чем-то говорит. Уклад жизни, безусловно, повлиял. У меня как у дочери военного дисциплина в крови. Мы были послевоенным поколением, которое живо помнило войну».

Когда Петр Купченко был переведен из Австрии назад на родину, семья переезжала с места на место вслед за ним, пока не осела в Киеве. Именно этот город Ирина запомнила, как город детства. Тут она пошла в школу, обрела друзей и увлечения. В местном Дворце пионеров она посещала сразу два кружка: танцевальный и театральный.

Она вспоминала: «В детстве я занималась танцами, мечтала стать балериной. Но, к сожалению, была слишком высокой, метр семьдесят пять. И вопрос о карьере балерины отпал. Я очень страдала, ходила на низких каблуках, сутулилась».

Когда Ирина окончила школу, родители уговорили ее выбрать серьезную профессию, так как идея дочки стать актрисой казалась им верхом легкомыслия. В 1965 году Ирина Купченко получила аттестат и поступила в Киевский университет на романо-германское отделение факультета иностранных языков. Однако уже через год жизнь ее резко изменилась.

Внезапно умер отец, а мать, оставшись без опоры, приняла решение переехать в Москву, где жили ее родственники. «Я и хотела поступать в Москве, я не хотела учиться в Киеве. Потом так случилось, что умер мой отец, потом бабушка и дедушка. Мама переехала в Москву, и у меня ни одного человека в Киеве не осталось», – рассказывала Ирина Купченко. В результате девушка оставила учебу в Киевском университете и перебралась в Москву вслед за матерью.

«Даже отсутствие жеста – есть жест»: учеба и счастливый случай Купченко

В столице Ирина Купченко вдруг проявила характер и решила осуществить свою мечту о сцене. Она подала документы в театральное училище имени Щукина, причем ничего не сказала об этом матери. Та узнала, где будет учиться дочь, лишь когда Ирина уже была зачислена на первый курс. Поступила она легко: приемная комиссия была просто очарована естественностью и несомненным талантом скромницы-абитуриентки.

Середина 60-х была поистине золотым веком театральной педагогики! Ирина училась на курсе Бориса Захавы и Марианны Тер-Захаровой. По воспоминаниям бывших студентов, к Борису Захаве, уже пожилому, трепетно относились все студенты училища. Он был строгим, но его голубые глаза смотрели на собеседника с неизменным доброжелательным вниманием. А как он был счастлив, если на сцене у студентов что-то получалось! Захава просто сиял, как солнце. Он и на коллег поглядывал победоносно, торжествующе: вот как умеют работать щукинцы!

А другого педагога, Марианну Тер-Захарову, студенты готовы были цитировать без конца: «Голос не должен упираться в потолок. Паузы – это не пустота, это наполненная действием вещь. Жест – суть образа. Даже отсутствие жеста – есть жест». Весь этот праздник театральной педагогики, подаривший Ирине Купченко отточенности голоса, жестов, движений, стал второй натурой актрисы. Ее фирменная сдержанность – и та невероятно выразительна!

Еще учась в институте, Ирина стала много сниматься в кино. Сперва только в массовках на «Мосфильме». Это помогало им с матерью сводить концы с концами. Но однажды юная студентка ошиблась дверью и словно вытащила свой счастливый билет. Та ошибка привела ее прямиком на прослушивание к режиссеру Андрону Кончаловскому. И она, еще студентка, получила главную роль, сыграв Лизу Калитину в фильме «Дворянское гнездо».

В плену одного амплуа, или Кинематографический роман длиной в 20 лет

Режиссер был в восторге от таланта и аристократических манер молодой актрисы. На съемочной площадке она проявила себя как невероятно трудолюбивая, целеустремленная личность с внутренним стержнем – просто находка для режиссера! Кроме того, Кончаловский горячо увлекся юной красавицей.

Об их коротком, но ярком романе режиссер рассказал в книге «Возвышающий обман»:

«Очень долго у меня ничего не получалось. Состояние было отчаянное, и в этом состоянии у меня было одно желание – ощутить рядом прерывистое женское дыхание. Так начался мой роман с Ирой Купченко. Случилось это в гостинице «Советской» с фанерными стенами, под музыку Перголези: я привез в Ленинград проигрыватель и кучу пластинок итальянского барокко. Помнится, в номере было полно платьев с картины: мы наряжались в них, играя. Роман наш оказался достаточно кратким. К концу картины мы были просто друзьями».

Зато кинематографический роман актрисы и режиссера длился почти 20 лет.

«Четыре картины мы сняли практически подряд, – рассказывала впоследствии Ирина Купченко. – Режиссер он, конечно, замечательный, причем у него есть качество, довольно редкое даже у хороших режиссеров. Это умение работать с артистом. Не все режиссеры это умеют, это особый талант. А он умеет – объяснить, рассказать, настроить, подготовить. У него всегда актеры хорошо играют. И все, что я умею в кино, – этим я обязана, конечно, ему».

Практически все героини актрисы – женщины с неординарной судьбой, сложной личной жизнью. «Странная женщина», «Романс о влюбленных», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приходи на меня посмотреть» – эти картины можно пересматривать бесконечно. Правда, Ирина Купченко не раз отмечала, что самая первая и сразу такая яркая роль в фильме «Дворянское гнездо» наложила отпечаток на всю ее дальнейшую актерскую жизнь.

«Это так, и к счастью, и к сожалению, – говорила актриса. – Потом всю жизнь режиссеры меня эксплуатировали именно в этом амплуа, в этом образе. Но это совсем не плохой образ. Мне всегда интересно было играть. Через определенное время мне захотелось, правда, сыграть кого-то другого, но режиссеры продолжали меня использовать именно в этом амплуа. Лишь несколько раз мне повезло. Я сыграла в комедиях – в «Забытой мелодии для флейты» и в «Старых клячах», потом – в «Обыкновенном чуде».

Правда, съемки в комедиях Эльдара Рязанова актриса вспоминала не только как большую удачу, но и как испытание. Так, в фильме «Старые клячи» она моет машину.

«Мы снимали эту сцену весной, было довольно холодно. И вот на Москва-реке меня одели в легкую курточку, подняли ведра с холодной водой и привезли огромную машину. Целый съемочный день – семь часов – на холодном ветру холодной водой я мыла эту машину, а меня снимали, – сверху, снизу, сбоку. Я околела до потери сознания, и вдруг Рязанов говорит нашему продюсеру: «Слушай, а что это за машина? Какое-то старье. Да, она эффектная, но старомодная. Замените машину, будем переснимать». Я говорю: «Что ж вы раньше не сказали? Зачем я ее мыла семь часов на ледяном ветру?» А он: «Ира, не спорь, это искусство». И взяли другую машину, и следующий съемочный день – семь часов – я опять ее мыла».

Роль жены великого артиста: жизнь с Василием Лановым

Несмотря на то, что Ирина Купченко всю жизнь играла женщин со сложной судьбой и личной жизнью, в жизни она была счастлива в браке. Главным мужчиной всей своей жизни она считала своего мужа Василия Ланового. Правда и Лановой, и Купченко к моменту их встречи уже побывали в других браках.

Первым мужем актрисы был художник-постановщик Николай Двигубский, двоюродный брат актрисы Марины Влади. Они встретились на съемках фильма «Дворянское гнездо». Николай Двигубский дружил с Андроном Кончаловским и прекрасно видел, что тот влюблен в юную Купченко. И, хотя мужчина и сам был очарован этой невероятно цельной и красивой актрисой, но оставался в стороне, пока короткий роман друга не угас сам собой.

Лишь когда Кончаловский и Купченко расстались, Николай Двигубский решился на первый шаг. И уже в 1969 году они поженились. Правда, семейная жизнь не клеилась: молодые люди все время были заняты на разных кинопроектах и почти не виделись. А крайняя ограниченность в средствах и совсем не устроенный быт довершили дело: не прошло и года, как супруги расстались.

С Василием Лановым молодая актриса встретилась в театре Вахтангова, куда пришла работать после окончания Щукинского училища. Конечно, она и раньше видела Ланового на сцене и в кино: к тому времени он уже сыграл множество звездных ролей и был на взлете своей славы. Но лишь в театре Вахтангова он заметил Ирину Купченко и стал последовательно и настойчиво ухаживать за красавицей, которая была моложе его на 14 лет.

В 1972 году они поженились. Лановой очень хотел детей, и Ирина Купченко подарила любимому двух сыновей, которыми Лановой очень гордился и которым посвящал все свободное время. Родители вкладывали в их воспитание всю душу и, даже когда сыновья выросли, всегда интересовались подробностями их жизни и тем, что их волнует.

Ирина Купченко и Василий Лановой оберегали свою семью от внимания публики, не любили рассказывать о семейной жизни.

Лановой говорил в интервью: «Моя жена – замечательная русская актриса Ирина Петровна Купченко. У нас два сына, Саша и Сережа. Имена дали в честь Пушкина и Есенина. Один окончил факультет журналистики, второй – экономический».

В какой-то момент младший сын осчастливил родителей внучкой Анечкой, которая появилась на свет от случайного романа. Девочка жила в Архангельске, но часто приезжала в Москву на каникулы. Ирина Купченко и Василий Лановой с удовольствием водили ее по театрам.

В 2013 году в этой практически идеальной семье случилось настоящее горе: от сердечного приступа скончался младший сын, 37-летний Сергей. Лановой и Купченко были буквально убиты этим несчастьем, но стойко пережили утрату, поддерживая друг друга. Они прожили в браке целых 49 лет – вплоть до конца жизни Василия Ланового, который умер в январе 2021 года от последствий коронавируса. Роль жены великого артиста Ирина Купченко до сих пор считает главной в своей биографии.

«Я всегда любила дело, которым я занималась»

Несмотря на насыщенную жизнь Ирины Купченко в кинематографе, не менее успешно сложилась ее театральная карьера. Дебют актрисы на театральной сцене состоялся в театре имени Евгения Вахтангова, куда девушка была приглашена в 1970 году – сразу по окончании Щукинского училища. Тогда она сыграла Октавию в постановке «Антоний и Клеопатра». Вслед за этим последовали десятки других ролей, среди которых Дона Анна в «Каменном госте», Долли в «Анне Карениной», Марта в спектакле «Великая магия», Инесса Арманд в «Брестском мире» и многие другие.

В 2001 году Ирина Купченко решилась на смелый эксперимент: 53-летняя актриса согласилась сыграть роль Роксаны в постановке «Сирано де Бержерак». И справилась с нею блестяще! Эта ее работа получила массу положительных откликов.

Играла актриса и в других театрах. В театре Российской Армии она сыграла в «Гамлете». В театре «Миллениум» – в спектаклях «Будьте здоровы, месье!» и «Неаполитанские страсти». Международное признание пришло к Ирине Купченко после спектакля «Суббота, воскресенье, понедельник», поставленного в 2019 году руководителем Театра Стабиле дель Венето Лукой де Фуско.

В одном из интервью Ирина Купченко говорила, что никогда не жалела о том, как сложились ее театральная и кинематографическая карьера.