Уникальный талант, у которого нет рамок и границ, ей подвластны любые роли, и в каждой из них она блистательна – так говорят коллеги об Ирине Купченко, которая сегодня отмечает 75-летие. Даже день ее рождения уникален. Народная артистка РСФСР появилась на свет 29 февраля, но родители изменили дату на 1 марта. Об актерской судьбе Ирины Купченко рассказывает корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин.

Фото: Мир24 Мир24

После роли Лизы Калитиной в картине «Дворянское гнездо» Ирину Купченко начали узнавать в лицо. Фильм для студентки Щукинского училища стал успешным дебютом. Режиссер Андрей Кончаловский обратил на нее внимание в коридорах «Мосфильма», куда начинающие актеры ходили сниматься в массовке. Посмотрел и понял – эта та, которую искал: аристократка и в жизни, и на экране.«Наверное, ему и нужна была актриса без опыта. Какой-то типаж, который он представлял. Я не знаю, почему режиссеры приглашают ту или иную актрису. Видимо, психо-физический склад мой соответствовал тому, как он представлял Лизу Калитину», – поделилась Купченко.

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После учебы Ирина Купченко попала в труппу театра имени Вахтангова, где служит и сейчас. Влюбляет в себя зрителей и с молодыми актерами легко находит общий язык.

«Я считаю, что это самая загадочная женщина в театре и женщина-актриса. Она действительно несет в себе какую-то тайну. Меня всегда поражало, что она при своей известности очень простой человек», – сказала заслуженная артистка России Елена Сотникова. Свою первую репетицию в театре Ирина Купченко пропустила. Узнав, что за это ее могут выгнать, рыдала в коридоре, да так, что едва не сорвала овации режиссера.

«Раньше же не было мобильных телефонов, никто не сообщал. Нужно было прийти в театр и прочитать в вестибюле планы, когда есть репетиции. Я пропустила и очень плакала. Плакала чуть больше, наверное, была задняя мысль, чтоб разжалобить», –рассказала Купченко.

На сцене она сыграла более 20 ролей, а в кино их количество перевалило за 70. Бывало такое, что за один год успевала сняться аж в четырех картинах, при этом не забывала и о спектаклях. Актриса нашла любовь на всю жизнь в родном театре.

С Василием Лановым они вместе прожили почти 50 лет. В актерской семье было правило: не сниматься ни в рекламе, ни в мыльных операх, держать планку народных артистов.

«Я не стала бы играть роль, в которой есть какая-то грязь моральная. Я помню, очень хорошие режиссеры предлагали играть Медею, поставить спектакль даже для меня. Но я не могла, потому что я всегда погружаюсь в то, что играю, и мне погружаться в это не хотелось», – поделилась Купченко.