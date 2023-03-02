Самый прибыльный Джеймс Бонд в истории кино: Крейгу – 55

Он вывел британскую разведку на новый уровень, правда, в кино. Сегодня Дэниелу Крейгу исполнилось 55 лет. До роли легендарного шпиона Джеймса Бонда он сыграл десятки персонажей. О творческом пути артиста рассказала корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Фото: Мир24 Мир24

Эффектный британский разведчик против врагов, непобедимый агент спецслужбы, как всегда в костюме с иголочки и за рулем. Супершпион Джеймс Бонд – он же Дэниел Крейг.

Видео дня

Крэйг снялся в пяти фильмах киноэпопеи и стал самым прибыльным Бондом в истории. Сейчас в это трудно поверить, но когда-то его считали совсем неподходящим для этой роли. Не вышел ростом, блондин, с грубыми чертами лица и улыбаться практически не умеет, какой из него Бонд? Но когда фильм «Казино Рояль» вышел на экраны, как оказалось, очень даже неплохой.

«Дэниэл Крейг цепляет зрителя в первую очередь своей честностью, своей открытостью. Крейг – это более человечный Бонд. Если ему больно, он плачет, он кричит от боли», – отметил кинокритик Марсель Македонский.

Актер Дэниэл Крейг играет Бонда уже 17 лет. Он впервые надел смокинг суперагента в 37. До этого был профессиональным спортсменом – играл в регби. Его мускулы пригодились, когда позвали играть в боевиках. Он сам выполнял опасные трюки на съемочной площадке. В «Казино Рояль» актер лично участвовал в драке на стреле подъемного крана, а в «Кванте милосердия» спрыгнул с третьего этажа на кузов двигающегося грузовика.

«Если вы играете Бонда и у вас нет синяков, значит, вы играете его неправильно. Во время съемок у меня были фингалы под глазами, порезы, синяки, растяжение мышц, я горстями ел обезболивающее, но это было частью работы», – говорил актер Дэниэл Крэйг.

Но Крейг не только махал кулаками и светил своим идеальным торсом. В фильме «Девушка с татуировкой дракона» его спрятали под двумя свитерами. Герой должен был быть неуклюжим.

Крэйг не боится удивлять и выглядеть глупо и берется за самые разные роли. В драме «Слоеный торт» он кокаиновый драгдилер, в «Дурной славе» – хладнокровный убийца, а в криминальной комедии «Удача Логана» сыграл свою самую глупую и милую роль –он медвежатник-пироманьяк.