Светозаров рассказал, как водил Пореченкова за руку по съемочной площадке

«У него был большой театральный опыт, но в кино в то время, пусть на меня не обижается, он понимал мало. Помню, как на первых съемках я водил его за руку на площадке, объясняя азы монтажа. Он на моих глазах учился мастерству киноактера», — поделился Светозаров. По словам режиссера, Пореченков сразу покорил коллег чувством юмора.