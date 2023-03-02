Светозаров рассказал, как водил Пореченкова за руку по съемочной площадке

Режиссер и сценарист Дмитрий Светозаров («Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности») вспомнил о начале актерской карьеры Михаила Пореченкова. Его слова цитирует ФАН.
«У него был большой театральный опыт, но в кино в то время, пусть на меня не обижается, он понимал мало. Помню, как на первых съемках я водил его за руку на площадке, объясняя азы монтажа. Он на моих глазах учился мастерству киноактера», — поделился Светозаров. По словам режиссера, Пореченков сразу покорил коллег чувством юмора.
Кинематографист снял несколько проектов с Пореченковым. Он признался, что с удовольствием снова поработал с актером. «Я увидел насколько он стал глубже, мудрее и выразительнее, как киноактер за прошедшие 20 с лишним лет», — говорит Светозаров.