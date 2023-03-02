Почему знаменитости влюбляются в партнеров по площадке

Эти романы обычно скоротечны, но привлекают внимание публики.

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Играя страсть на съемочной площадке, иногда актеры не могут устоять перед нахлынувшими чувствами и решаются на служебный роман. Иногда он заканчивается сразу после финальной команды «Снято», а иногда длится годами.

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Бен Аффлек и Ана де Армас

Находившийся в затяжной депрессии Бен в 2016 году познакомился с обаятельной Аной, которая была значительно моложе него. Между актерами проскочила искра, они начали встречаться еще во время совместной работы, но долгое время скрывали отношения. Роман продолжался почти два года и закончился неожиданно для всех: в одно солнечное утро Бена увидели выносящим из дома ростовую фигуру Аны, а сама девушка перевезла вещи в Нью-Йорк. Впрочем, грустил Аффлек недолго, а утешение нашел в объятиях Дженнифер Лопес.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон/ Анджелина Джоли и Брэд Питт

Во время съемок фильма «Управляя полетами» молодая, подающая надежды Джоли познакомилась с Билли Бобом Торнтоном. Он был настоящим хулиганом и сразу понравился Джоли. Их роман развивался так стремительно, что уже через полгода актеры объявили о помолвке.

Вместо колец звезды обменялись пузырьками с собственной кровью, а потом сделали тату в честь своей вечной любви. Правда, продлилась она всего два года. В 2002 году Билли Боб и Анджелина расстались.

Два года спустя Джоли встретила Брэда Питта на съемках «Мистер и миссис Смит». Как и в случае с Торнтоном, ее совершенно не смутило, что Питт женат. После окончания съемок актеры уже повсюду появлялись вместе.

Блейк Лайвли и Пенн Бейджли

До встречи с Райаном Рейнольдсом у очаровательной блондинки был роман с партнером по сериалу «Сплетница». Пенн и Блейк познакомились в первый же съемочный день и сразу прониклись симпатией друг к другу. Роман длился три года, а расставшись, пара старалась не сообщать об этом прессе, чтобы поддерживать интерес к экранной истории.

Кстати, сценаристы над актерами сжалились и убрали из сериала почти все романтические сцены пары.

Джессика Шор и Эд Вествик