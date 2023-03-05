Из библиотекаря в интердевочку: как прославилась Елена Яковлева

Елене Яковлевой 5 марта исполнилось 62 года. В 1989 году журнал "Советский экран" признал ее лучшей в стране актрисой по результатам опроса зрителей.

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Но так было не всегда. До того, как стать известной, Елене Яковлевой пришлось усердно поработать и столкнуться с издевательствами. О том, как начиналась ее карьера, рассказываем в материале "Рамблера".

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Библиотекарь и комплектовщица

Елена Яковлева родилась в городе Новоград-Волынский. Ее отец был военным, поэтому семья часто переезжала. С детства Яковлева мечтала быть актрисой. В 17 лет она попробовала поступить в Харьковский институт культуры, однако ее не приняли. Мать будущей артистки не хотела, чтобы она уезжала в Москву, и не одобряла выбор профессии. Поэтому Елене Яковлевой пришлось самой зарабатывать на поездку. Она устраивалась картографом, библиотекарем и успела даже поработать комплектовщицей на радиозаводе.

Кадр из фильма "Плюмбум, или Опасная игра"

"Толстая, как корова!"

Через три года, в 1980 году, Елена Яковлева все-таки попала в Москву и поступила с первой попытки в ГИТИС. Во время учебы ей приходилось непросто. Преподаватель критиковала юную студентку из-за ее "неидеального" веса.

"Как только она надо мной не издевалась! Но без этого ничего бы из меня не получилось. Я тогда была полненькая, весила 68 килограммов! Она говорила: "Ты могла бы играть Джульетту, но с такой задницей это не возможно! Ты толстая, как корова!" А какая еще могла быть задница у молодой девочки, которая жила в общежитии?" — рассказывала Елена Яковлева.

По словам актрисы, каждый месяц мама присылала ей 20 рублей. Денег хватало только на макароны, поэтому она ела их целыми днями и поправлялась. Однако это не помешало Яковлевой сняться во время учебы в своем первом фильме "Двое под одним зонтом" вместе со Смоктуновским и сразу после института попасть в труппу "Современника", где она прослужила до 50 лет.

Кадр из фильма "Полет птицы"

"Интердевочка"

Всенародная слава пришла к Елене Яковлевой после выхода одного из самых популярных фильмов перестройки "Интердевочка", где актриса исполнила главную роль — медсестры и интердевочки Тани Зайцевой, мечтающей выйти замуж и уехать за границу.

Вместе с Яковлевой на роль пробовались и более известные тогда актрисы, например, Лариса Гузеева, Татьяна Догилева, Наталья Андрейченко. Режиссер Петр Тодоровский месяц не мог принять решение, в том числе из-за отсутствия у нее выдающихся форм, как у женщин легкого поведения, но, тем не менее, утвердил ее на роль.

"Первый месяц работы было ощущение, что он мне не сегодня-завтра скажет: "Все, не справляешься, я тебя снимаю с роли". А потом однажды он подобрел: там была очень серьезная психологическая сцена у Тани Зайцевой. Нужно было и плакать, и смеяться, и все в одном большом кадре это случилось", — вспоминала Яковлева.

Кадр из фильма "Интердевочка"

После успеха "Интердевочки" актриса долгое время не могла избавиться от амплуа своей героини. Были зрители, которые всерьез ассоциировали Яковлеву с киноперсонажем:

"После выхода "Интердевочки" одна женщина написала: "Я бы с вами, Елена, даже на одной лестничной летке жить не стала!" Причем обращалась именно ко мне, а не к моей героине", — рассказывала актриса.

Яковлева при этом не хотела становиться заложницей одной роли. После премьеры она отказывалась от многих предложений. Однако ее следующей такой известной ролью стала роль майора милиции Анастасии Каменской в телевизионном сериале "Каменская".

Сейчас Елена Яковлева продолжает сниматься в кино и играть в театре, и возраст актрису ничуть не смущает: