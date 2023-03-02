Из судостроителей в актеры: как развивалась карьера Пореченкова

2 марта свой день рождения отмечает известный российский актер, режиссер и телеведущий Михаил Пореченков.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Пореченков обрел широкую известность после участия в сериале "Агент национальной безопасности", где он сыграл главную роль. Чуть позже большая часть современного поколения узнала его в первую очередь как ведущего популярного шоу "Битва экстрасенсов".

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Актер чаще всего появляется в кино в образе героев, которые связаны с армией, разведкой или полицией. Обычно он играет ярких и очень характерных персонажей с четкой позицией. Такая тенденция легко объяснима его биографией.

Пореченков родился в Ленинграде в 1969 году в семье судостроителей. В связи с тем, что и мать, и отец Михаила были активно заняты работой, ранее детство мальчик провел в Псковской области с бабушкой, а после вынужденного переезда семьи в Варшаву его отдали в школу-интернат.

В 1986 году Пореченков поступил в Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, однако не закончил его, совсем немного не дотянув до выпускного. После этого он принял решение кардинально поменять свою жизнь и уехал в Москву поступать в театральный. Однако учеба во ВГИКЕ также не была завершена. Чтобы заработать на жизнь в тот период Михаил работал в багетной мастерской.

Помимо этого Пореченков успел стать кандидатом в мастера спорта по боксу – это звание ему было присвоено еще в Таллине за победу на чемпионате училища. Михаил не бросает спорт и по сей день.

После неудачи во ВГИКЕ будущий актер не отказался от своей мечты и поступил в Российский государственный институт сценических искусств (нынешнее название). После чего его театральная карьера начала набирать обороты.

Первым местом работы актера стал театр «На Крюковом канале», после уже были Академический театр имени Ленсовета, Московский художественный театр и многочисленные роли в кино и на телевидении.

Из самых ярких киноролей Михаила Пореченкова можно выделить работы в фильмах "Поддубный", "Ликвидация", "Полярный", "Белая гвардия". Всего в фильмографии артиста более 130 ролей.