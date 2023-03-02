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1 час назад

Звезда «Дэдпула 2» Джек Кеси сыграет главную роль в перезапуске «Хеллбоя»

Чемпионат.com

Авторы перезапуска «Хеллбоя» нашли исполнителя главной роли. Протагониста сыграет Джек Кеси, который наиболее известен по роли суперзлодея Чёрного Тома из фильма «Дэдпул 2». О его назначении сообщило издание Deadline.

Джек Кеси сыграет главную роль в перезапуске «Хеллбоя»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сопрезидент кинокомпании Millennium Media Джонатан Юнгер отметил, что Джек — талантливый и, что важно, высокий артист. Поэтому он без проблем вживётся в роль большого Хеллбоя.

Джек Кеси — талантливый актёр, способный вжиться в роль. Его талант и рост идеально подходят для образа Хеллбоя. Я был очень впечатлён им во время совместной работы над фильмом «Форпост».

Съёмки новой части франшизы начнутся уже в апреле, а информация об остальном актёрском составе появится довольно скоро. Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода. Но режиссёр картины Брайан Тейлор недавно заявил, что лента будет взрослой и очень мрачной.

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