Джек Кеси сыграет главную роль в перезапуске «Хеллбоя»

Авторы перезапуска «Хеллбоя» нашли исполнителя главной роли. Протагониста сыграет Джек Кеси, который наиболее известен по роли суперзлодея Чёрного Тома из фильма «Дэдпул 2». О его назначении сообщило издание Deadline.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сопрезидент кинокомпании Millennium Media Джонатан Юнгер отметил, что Джек — талантливый и, что важно, высокий артист. Поэтому он без проблем вживётся в роль большого Хеллбоя.

Джек Кеси — талантливый актёр, способный вжиться в роль. Его талант и рост идеально подходят для образа Хеллбоя. Я был очень впечатлён им во время совместной работы над фильмом «Форпост».