5 актеров озвучки, чьими голосами звучат бестселлеры

При прослушивании аудиокниги единственным проводником по произведению оказывается актер дубляжа. Именно от него во многом зависит, какое впечатление оставит книга, а значит, к подбору рассказчика нужно подходить с особым трепетом. Полистали Букмейт и собрали подборку известных актеров и телеведущих, чьими голосами звучат книги в России.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Сергей Бурунов

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Российский актер, за плечами которого десятки фильмов и сериалов, является также актером озвучивания и дубляжа. Именно его голосом для российских зрителей говорят Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и даже Лютик из серии игр «Ведьмак».

Эксклюзивно для Букмейта Сергей Бурунов озвучил новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы», посвященный событиям Гражданской войны. Действия происходят в городах, стоящих на Волге и Каме: в Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Омске, Сарапуле, Казани и Уфе. Пока красные и белые формируют речные флотилии и сходятся в сражениях, лидеры нефтедобычи борются за первенство, а герои романа — ищут свой путь в новое будущее. Электронная и аудиоверсия романа доступны в Букмейте всем подписчикам Плюса.

Алена Долецкая

Журналист, публицист, креативный консультант и первый главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая стала голосом многих аудиокниг. Среди них и «Города женщин» Элизабет Гилберт, и «Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы» Владимира Гуриева, и «Не все умеют падать» нидерландского писателя Тоона Теллегена.

В ноябре, в честь 60-летия Виктора Пелевина, Долецкая озвучила его шестой роман «Священная книга оборотня». Это история о симпатии, возникшей между лисицей-оборотнем А Хули и волком-оборотнем, генерал-лейтенантом ФСБ Александром. В этом произведении автор рассказывает о сложностях взаимоотношений, уважении и взаимопонимании, а также о роли любви в достижении духовности.

Константин Хабенский

Актер театра и кино сыграл в огромном количестве проектов и даже отмечен Яндексом как самый популярный российский актер 21 века. Но не все знают, что Константин Хабенский также озвучил любимые многими книги. Это «Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери, аудиоспекталь «Евгений Онегин» Александр Пушкина, где он озвучил Онегина и «Компромисс» Сергея Довлатова.

Сборник новелл «Компромисс», озвученный умиротворяющим тембром Хабенского, рассказывает о безработном журналисте. Герой пересматривает свои газетные вырезки, собранные за годы жизни и работы в Таллине. За каждой из вырезок следуют личные воспоминания автора: реальные разговоры, его мысли и чувства и происходящие события.

Юлия Пересильд

Одна из самых известных российских актрис, снявшаяся во многих разножанровых фильмах. Последним громким проектом с ее участием стал кинопроект «Вызов», снятый в космосе. Что касается карьеры актрисы озвучки, на данный момент Юлия Пересильд озвучила лишь одну книгу, зато какую — мировой бестселлер, роман «Мемуары гейши» Артура Голдена.

Книга в подробностях рассказывает о культуре и искусстве гейш: в японской традиции — женщин, развлекающих мужчин. Слушатели познакомятся с историей Саюри — девушки, родом из простой деревенской семьи, которая стала одной из самых желанных женщин. Романом вдохновился голливудский режиссер Роб Маршалл и снял по его мотивам одноименный фильм.

Максим Виторган

Актер и телеведущий известен главным образом своими ролями в российских сериалах. Одним из последних ярких проектов Виторгана стал сериал «Беспринципные», где он на протяжении трех сезонов играет Константина — семьянина, который находится в заботливых и жестких руках жены Иры.