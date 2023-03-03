Восходящая звезда российского кино: что известно о жизни Алины Ланиной

Российская актриса Алина Ланина известна многим благодаря сериалам “Тайны института благородных девиц” и “СашаТаня”, а также фильму “Защитники”. Сейчас актриса работает в театре и кино, а также иногда возвращается к своему модельному прошлому. О том, как складывалась жизнь звезды — в материале “Рамблера”.

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Детство и начало карьеры

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Алина Ланина родилась в Екатеринбурге в 1989 году. Ее родители развелись, когда она была маленькой, но ее мама вскоре познакомилась с будущим отчимом артистки. У Ланиной есть старшая сестра и младший брат.

В школе актрису знали под фамилией Кизиярова, а псевдоним Ланина она взяла лишь в 2015 году. Однако причины смены фамилии и историю своего псевдонима она не раскрывает.

После школы Ланина поступила в театральный университет в своем родном городе. Тогда же она начала впервые появляться на сцене в студенческих постановках. Также во время учебы актриса состояла в модельном агентстве и ездила на съемки в Европу.

Переезд в Москву и первые большие роли

После окончания театрального университета Алина Ланина переехала в Москву. Уже позднее в интервью она расскажет, что первые годы в столице было тяжело, так как у нее не было достаточной моральной и материальной поддержки. Однако она смогла получить достойные роли и стать известной актрисой.

“Молодые девушки, приезжающие в столицу за мечтой, попадают в котел с крутым кипятком, где вынуждены барахтаться и выживать”

Первой ролью Ланиной стал сериал “Обручальное кольцо”, где она сыграла одну из основных ролей. Потом были более популярные проекты: “Зайцев+1”, “Склифософский”, “След”, “СашаТаня” и “Кухня”.

Алина Ланина сейчас

В 2020 году актриса родила первенца, которого назвали Лев. Сама она говорила, что боялась за свою карьеру, так как не хотела уходить из актерства. У актрисы есть муж, имя которого она не называет и не показывает его в социальных сетях.

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Тем не менее, актриса продолжила сниматься. За два года вышли два проекта с ней: фильм “Кривое зеркало” и сериал “Алмазная корона”. Сейчас Алину Ланину называют восходящей звездой российского кинематографа.