Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции

Уиллис был одет в синий свитер, черные джоггеры и шерстяную шапку, когда он пил кофе с друзьями на прогулке в Калифорнии. В последний раз актера замечали на публике в конце января на обеде с друзьями в Лос-Анджелесе — за несколько недель до того, как семья рассказала о диагнозе Уиллиса.