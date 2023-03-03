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1 час назад

Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции

Газета.Ruиещё 3

67-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о деменции актера. Кадры публикует Daily Mail.

Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уиллис был одет в синий свитер, черные джоггеры и шерстяную шапку, когда он пил кофе с друзьями на прогулке в Калифорнии. В последний раз актера замечали на публике в конце января на обеде с друзьями в Лос-Анджелесе — за несколько недель до того, как семья рассказала о диагнозе Уиллиса.

В феврале семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Актер ушел из кино в марте прошлого года, — тогда врачи диагностировали у него афазию.

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