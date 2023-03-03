Питер Динклейдж сыграет главную роль в триллере «Чаща»

Как сообщает издание Deadline, Питер Динклейдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера в «Игре престолов», сыграет главную роль в триллере «Чаща». Актёр также выступит продюсером ленты.

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По сюжету главный герой нанимает людей из разных слоёв общества и отправляется с ними в долгое путешествие, чтобы спасти сестру, похищенную жестоким убийцей. Они выслеживают его в Большой чаще — нейтральной территории, где царит «кровь и хаос».