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55 минут назад

Единственная дочь Любови Полищук боится сравнений с легендарной актрисой

Слово и Делоиещё 2

Недавно на телеэкраны вышел биографический сериал «Раневская» Дмитрия Петруня, главную роль в котором исполнила единственная дочь актрисы Любови Полищук, Мариэтта.

Дочь Любови Полищук боится сравнений с легендарной актрисой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам артистки, она очень боится сравнений со своей звездной мамой.

Многосерийная лента о легенде советского кино собрала много положительных отзывов, однако нашлось место и критике.

Мариэтта Цигаль-Полищук призналась, что очень восприимчива к негативу. Несмотря на страх сопоставления с мамой, актриса очень бы хотела узнать профессиональное мнение от своей родительницы.

«Самое важное мнение я никогда не услышу», — рассказала Мариэтта в беседе с «Вокруг.ТВ».

Звезда сериала добавила, что внутри себя очень переживает этот момент. Поэтому она обратилась за профессиональной помощью к психотерапевту.

Любови Полищук не стало 17 лет назад. Народная артистка РФ умерла от рака позвоночника.

Актеры,Мариэтта Цигаль-полищук,Любовь Полищук,
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