Актриса Митрошина: В нашей профессии главное — не заиграться

Алена Митрошина играет одну из главных ролей в премьерных показах спектакля «Бег» в «Ленкоме Марка Захарова» — Серафиму Корзухину. «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

О пьесе Михаила Булгакова «Бег», поставленной в театре «Ленком Марка Захарова» режиссером Александром Лазаревым, началась наша беседа с актрисой Аленой Митрошиной.

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— Алена, легко ли работалось вам над ролью из этого произведения Булгакова?

— «Бег» — сложная пьеса мистического характера. Разобраться во всех связях в ней не так просто. Но написана она прекрасным языком. Даже просто произносить этот текст — радость. В нем есть ритм, подобный белому стиху. В каждой фразе заложено множество смыслов. Хочется, чтобы зрители услышали это и уловили все наши тонкие — режиссерские и актерские — придумки.

— Это режиссерский дебют Александра Лазарева. Как вам с ним работалось?

— Александр Александрович работает с артистами очень внимательно и чутко, держит нас в тонусе от начала и до конца, влюбляет в материал и в то, что мы делаем. Еще с нами работала потрясающая художница Оля Никитина. Спектакль получился очень красивым.

— А что для вас было самым сложным при работе?

— Я люблю, готовясь к роли, изучать записи, тетради, дневники. Обычно их много. А вот по этой пьесе, к сожалению, существует мало режиссерских разборов или актерских наблюдений. Но «Бег» с 1928 года вообще не ставили. Зато сейчас в Москве пьеса идет и в Вахтанговском театре, и в МХТ имени Чехова, и теперь у нас. Это абсолютно разные прекрасные спектакли.

— Чем вам дорога ваша героиня Серафима?

— Пожалуй, она единственная, кто остается чистой, нетронутой в той ситуации, в которую она попала. Само имя Серафима отсылает к чему-то ангельскому. Она аполитична — ей все равно, красные или белые придут, лишь бы вернуться в Петербург и увидеть снег, а не боль, смерть и страдания, которые ее окружают. У каждого свои пути преодоления испытаний. Но любовь между моей героиней и Голубковым оставляет надежду и свет, которые мы и стремимся нести со сцены.

— Как в «Юноне и Авось», где вы играете Кончиту?

— Именно. Я невероятно счастлива, что у меня есть этот спектакль. Спасибо Марку Анатольевичу Захарову и всем, кто его создал. Это гениальнейшая работа, которая идет на сцене более 40 лет. Я словами не могу описать чувства, которые испытываю в финале, когда артисты вместе со зрительным залом поют «Аллилуйя любви». Хотя финал спектакля, по сути, трагичный, ведь Кончита ждала любимого 35 лет... Но заканчивается все такой всеобъемлющей любовью к миру, к людям. В этом и есть спасение!

— Вас в театр принимал сам Марк Захаров. Что запомнилось из общения с мастером?

— Один на один мы с ним никогда не общались. Прекрасно запомнила день, когда меня принимали в театр: на встрече, кроме Марка Анатольевича, присутствовали еще пять человек. И все равно это был удивительный момент: меня слушал режиссер, фильмы которого я обожаю, спектакли которого знаю наизусть...

Я благодарна судьбе за то, что мне удалось познакомиться с Марком Анатольевичем. Конечно, хотелось бы больше времени провести рядом с этим удивительным человеком. Я не сделала многого, о чем жалею. Даже застеснялась и не подошла спросить у него автограф для мамы.

Но как чудесно было с ним на репетициях! Когда Марк Анатольевич шутил или рассказывал что-то, мы все завороженно внимали, забывая про время. Он был человеком, обладающим невероятной иронией по отношению к себе, к жизни. С прекрасным, тонким и точным чувством юмора. Это легендарный человек.

— Как вы думаете, насколько важны в театре традиции, передача знаний?

— Передавать знания про актерское мастерство — это как пересыпать песок из рук в руки по цепочке — до кого-то дойдут всего две крупинки. Я уверена, что наши мастера все равно учат нас не так, как учили их самих. И здорово, что педагоги, режиссеры открыты новому, ищут свежие подходы, удивляя своих учеников, а порой — и самих себя.

— Вы играете в театре и снимаетесь в кино. Как распределяете время между сценой и съемочной площадкой?

— Мне повезло с профессией, она позволяет ребячиться. Конечно, при этом требует серьезного подхода к ролям, к репетициям. Но артистам важно не забывать, что все это не по-настоящему. Такое отношение позволяет быстро переключаться. Я могу всерьез страдать на сцене, а вернувшись за кулисы, весело шутить. В нашей профессии главное — не заиграться.

— Где в ближайшее время вас могут увидеть зрители?

— В спектаклях «Ленкома Марка Захарова». Также мы готовим еще одну крупную премьеру — хип-хоп оперу про Маяковского в постановке главного режиссера Алексея Франдетти. Еще я играю на Новой сцене МХТ имени Чехова в спектакле «Местные». В кино вышел фильм «Омут» и сериал «Хэдшот». Очень хочу сниматься в новых проектах!

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