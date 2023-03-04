Звезда "Анатомии страсти" объявил об уходе из кино из-за хейтеров

"Кажется, хейтеры, провокаторы и полезные идиоты победили. Мне больше неинтересны колебания "цветной идеи", которая разделяет людей, неинтересны политика и шутки. Я буду ездить по этой великой стране, пока она не скатится в социализм, а после в коммунизм", - сказал актер, поддерживающий республиканскую партию США.