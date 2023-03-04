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2 часа назад

Звезда "Анатомии страсти" объявил об уходе из кино из-за хейтеров

Газета.Ru

Звезда сериала "Анатомия страсти" Исайя Вашингтон объявил об уходе из кино. Его обращение к поклонникам цитирует Independent.

Звезда "Анатомии страсти" объявил об уходе из кино из-за хейтеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

59-летний исполнитель роли доктора Престона Берка в трех первых сезонах медицинского сериала объяснил, что его уход связан с хейтерами, активно высказывавшимися против него, в частности, из-за гомофобных шуток. По словам Вашингтона, он уходит из кино с легким сердцем.

"Кажется, хейтеры, провокаторы и полезные идиоты победили. Мне больше неинтересны колебания "цветной идеи", которая разделяет людей, неинтересны политика и шутки. Я буду ездить по этой великой стране, пока она не скатится в социализм, а после в коммунизм", - сказал актер, поддерживающий республиканскую партию США.

Актеры,Анатомия страсти,Исайя Вашингтон,
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